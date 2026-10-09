Schwergewichte im Hinblick auf Status und Masse sind die großen SUV mit dem Stern. Beim TÜV machen sie dem Anspruch Ehre - wenn auch nicht alle Ehre.

Berlin (dpa/tmn) – Ob man ein bis zu 2,7 Tonnen schweres Auto über die Straßen bewegen möchte, bleibt jedem selbst überlassen – sicher ist: Mit dem GLE, der früher die Bezeichnung ML trug, fährt man ein Luxus-SUV mit allem Pipapo. Luftfahrwerk, Massagesitze, Surround-Soundsystem und ein Heer an Assistenten sind oft an Bord, der Basisbenziner kommt auf 258 PS.

Teuer ist der Edelhochsitz als Neuwagen, teuer auch als Gebrauchter. Interessenten lesen im «Auto Bild TÜV Report 2026»: «Das Groß-SUV mit dem Stern hat eine ausgezeichnete Langlebigkeit.» Aber auch Einschränkungen macht der Report.

Modellhistorie: 2011 kam die dritte Generation der M-Klasse (W 166) in den Handel, wo sie ab 2015 als GLE vermarktet wurde. Im selben Jahr gab es das Facelift. Die Viertauflage der Modellreihe ist seit 2019 im Verkauf (W 167). Modellpflegen führte Mercedes 2023 und Anfang 2026 durch.



Karosserie und Varianten: Sehr breit, sehr schwer: M-Klasse und GLE zählen zu den idealtypischen SUV, fünftürig und hoch im Aufbau. 2015 kam zudem das GLE Coupé in den Handel. Topmodelle sind der AMG 63 und AMG 63 S. Auch Plug-in-Hybride gibt es – in Kombination mit Benziner und – exotischer – Diesel.



Abmessungen (laut ADAC): W 166: 4,82 m bis 4,85 m x 1,94 m bis 1,97 m x 1,76 m bis 1,80 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 690 l bis 2.010 l (Coupé: 650 l bis 1.720 l).

W 167: 4,92 m bis 4,94 m x 1,95 bis 2,02 m x 1,77 m bis 1,78 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 490 l bis 2.055 l (Coupé: 505 l bis 1.645 l)



W 167: 4,92 m bis 4,94 m x 1,95 bis 2,02 m x 1,77 m bis 1,78 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 490 l bis 2.055 l (Coupé: 505 l bis 1.645 l) Stärken: Von der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) gibt es laut Report zu berichten: Das Fahrwerk sei langlebig, Rost komme nicht vor. Bis auf wenige Ausnahmen bei älteren Fahrzeugen gibt es auch in puncto Licht kaum etwas zu meckern. Die Beanstandungsquoten von Bremsleitungen und -schläuchen sind so gut wie nicht vorhanden, die hinsichtlich der Bremsscheiben sehr niedrig – was an einem so schweren Auto überrascht.



Schwächen: Was den jüngeren W 167 trifft: überdurchschnittlich hohe Mängelquoten der Achsaufhängungen und der Lenkgelenke bei den ersten beiden HU im Alter von drei und fünf Jahren.

Was den älteren betrifft: vor allem der ab der vierten HU auffällige Ölverlust, und ab einem Alter von zehn Jahren rasselt der W 166 auch öfter mal durch die Abgasuntersuchung (AU).



Was den älteren betrifft: vor allem der ab der vierten HU auffällige Ölverlust, und ab einem Alter von zehn Jahren rasselt der W 166 auch öfter mal durch die Abgasuntersuchung (AU). Pannenverhalten: In der ADAC-Pannenstatistik rangiert das große Mercedes-SUV als «zuverlässig». Für den einzigen Pannenschwerpunkt sorgt der Generator bei Exemplaren mit Erstzulassungsjahr 2017. Für ältere Fahrzeuge hat der ADAC keine Werte vorliegen.



Motoren: W 166: Benziner (V6 und V8, Allrad- und Hinterradantrieb): 185 kW/252 PS bis 430 kW/585 PS; Diesel (Reihenvierzylinder und V6, Allrad- und Hinterradantrieb): 150 kW/204 PS bis 190 kW/258 PS; Plug-in-Hybrid (Allrad): Systemleistung 325 kW/442 PS (V6-Benziner: 245 kW/333 PS, E-Motor: 85 kW/116 PS).



W 167: Benziner (Vierzylinder; V6 und V8, je als Mildhybrid; Allrad- und Hinterradantrieb): 190 kW/258 PS bis 467 kW/635 PS; Diesel (Reihenvier- und -sechszylinder, Allradantrieb): 180 kW/245 PS bis 287 kW/390 PS; Plug-in-Hybride: (Otto mit E-Motor; Allrad): Systemleistung 245 kW/333 PS und 430 kW/585 PS; (Diesel mit E-Motor): Systemleistung kW/306 PS bis 245 kW/333 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern – drei Preisbeispiele:

ML 250 CDI BlueTEC 4Matic (6/2015); 150 kW/ 204 PS (Vierzylinder); 205.000 Kilometer; 17.278 Euro.

GLE 400 4Matic AMG Line (6/2016); 245 kW/333 PS (Sechszylinder); 156.000 Kilometer; 24.076 Euro.

AMG GLE 53 e 4Matic (6/2023); 400 kW/544 PS (Sechszylinder und E-Motor); 61.000 Kilometer; 78.010 Euro.