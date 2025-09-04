Mehrere Verletzte Schwerer Unfall in Berlin – Was wir wissen und was nicht dpa 04.09.2025, 15:11 Uhr

Auto fährt in Berlin-Wedding in Menschengruppe

In Berlin-Wedding sind Menschen durch ein Auto verletzt worden. Unter den Opfern sind auch Kinder. Was ist bisher bekannt?

Berlin (dpa) – In Berlin erfasst ein Auto eine Gruppe von Menschen, einige werden verletzt, darunter drei Kinder. Was ist bisher Was wir wissen: Geschehnis: Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Wagen von der Straße ab, fuhr auf den Gehweg und erfasste dort Menschen.

Ort: Zu dem Unfall kam es in Berlin-Wedding auf der Seestraße, Ecke Nordufer.

Opfer: Nach Angaben von der Feuerwehr ist eine Betreuerin schwer verletzt worden. Drei Kinder sowie der Autofahrer sind demnach leicht verletzt worden. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Betroffene: Weitere 14 Personen seien untersucht worden, so die Feuerwehr.

Zeitpunkt: Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmittag, laut «Bild»-Zeitung gegen 13.10 Uhr.

Ermittlungen: Die Polizei ermittelt aktuell zu den Hintergründen. Was wir nicht wissen: Fahrer oder Fahrerin: Angaben zum Fahrer oder zur Fahrerin konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht machen.

Ursache: Der Hintergrund des Unfalls war zunächst nicht klar. © dpa-infocom, dpa:250904-930-996638/1







