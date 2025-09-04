Berlin (dpa) – In Berlin erfasst ein Auto eine Gruppe von Menschen, einige werden verletzt, darunter drei Kinder. Was ist bisher
Was wir wissen:
- Geschehnis: Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Wagen von der Straße ab, fuhr auf den Gehweg und erfasste dort Menschen.
- Ort: Zu dem Unfall kam es in Berlin-Wedding auf der Seestraße, Ecke Nordufer.
- Opfer: Nach Angaben von der Feuerwehr ist eine Betreuerin schwer verletzt worden. Drei Kinder sowie der Autofahrer sind demnach leicht verletzt worden. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.
- Betroffene: Weitere 14 Personen seien untersucht worden, so die Feuerwehr.
- Zeitpunkt: Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmittag, laut «Bild»-Zeitung gegen 13.10 Uhr.
- Ermittlungen: Die Polizei ermittelt aktuell zu den Hintergründen.
Was wir nicht wissen:
- Fahrer oder Fahrerin: Angaben zum Fahrer oder zur Fahrerin konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht machen.
- Ursache: Der Hintergrund des Unfalls war zunächst nicht klar.
