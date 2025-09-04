Mehrere Verletzte
Schwerer Unfall in Berlin – Was wir wissen und was nicht
In Berlin-Wedding sind Menschen durch ein Auto verletzt worden. Unter den Opfern sind auch Kinder. Was ist bisher bekannt?

Was wir wissen:

  • Geschehnis: Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Wagen von der Straße ab, fuhr auf den Gehweg und erfasste dort Menschen.
  • Ort: Zu dem Unfall kam es in Berlin-Wedding auf der Seestraße, Ecke Nordufer.
  • Opfer: Nach Angaben von der Feuerwehr ist eine Betreuerin schwer verletzt worden. Drei Kinder sowie der Autofahrer sind demnach leicht verletzt worden. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.
  • Betroffene: Weitere 14 Personen seien untersucht worden, so die Feuerwehr.
  • Zeitpunkt: Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmittag, laut «Bild»-Zeitung gegen 13.10 Uhr.
  • Ermittlungen: Die Polizei ermittelt aktuell zu den Hintergründen.

Was wir nicht wissen:

  • Fahrer oder Fahrerin: Angaben zum Fahrer oder zur Fahrerin konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht machen.
  • Ursache: Der Hintergrund des Unfalls war zunächst nicht klar.

