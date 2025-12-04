Schwerer Sturz bei Sieg von Ski-Star Odermatt

Schockmoment in Beaver Creek: Sieg für Odermatt, doch ein junger Slowene muss per Hubschrauber abtransportiert werden.

Beaver Creek (dpa) - Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt hat auch die erste Weltcup-Abfahrt des Winters gewonnen. Der Sieg des 28 Jahre alten Alpin-Dominators in Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado wurde allerdings von einem schweren Sturz des Slowenen Rok Aznoh überschattet.

Odermatt triumphierte vor dem Amerikaner Ryan Cochran-Siegle und dem Norweger Adrian Smiseth Sejersted. Die deutschen Athleten enttäuschten: Routinier Romed Baumann wurde 22., sein Teamkollege Simon Jocher belegte nur Rang 46. Der junge Maximilian Schwarz landete bei seinem vierten Weltcup-Start auf Position 60.

Das Rennen musste kurz vor dem Ende für mehrere Minuten unterbrochen werden. Der 23-jährige Aznoh hatte die Kontrolle über seine Skier verloren, war mit hoher Geschwindigkeit in den Fangzaun gekracht und heftig gestürzt. Sein Helm flog davon. Der Slowene blieb zunächst regungslos liegen, wurde lange behandelt und letztlich zu einem Rettungshubschrauber gebracht.

Dritte Disziplin - dritter Sieg

Der viermalige Gesamtweltcupsieger Odermatt präsentiert sich rund zwei Monate vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Italien weiter in Topform. Der Triumph auf der legendären Piste «Birds of Prey» war bereits sein dritter Erfolg in dieser Saison und der insgesamt 48. Weltcup-Sieg seiner Karriere. Zuvor hatte er schon den Riesenslalom im österreichischen Sölden und den Super-G in Copper Mountain/USA gewonnen.

Schneemangel hatte zu mehreren Änderungen im Rennprogramm von Beaver Creek geführt. Die geplante zweite Abfahrt wurde gestrichen, der Super-G von Samstag auf Freitag vorgezogen. Beim Auftaktrennen war das Ziel ein Stück nach oben und die Strecke dadurch etwas verkürzt worden.