Schwere Vorwürfe gegen Ex-Nationalspieler in Belgien

Die vorübergehende Festnahme eines früheren Fußball-Nationalspielers sorgt in Belgien für Schlagzeilen. Jetzt berichten seine Anwälte über die Vorwürfe der Justiz.

Brüssel (dpa) – Der frühere belgische Fußball-Nationalspieler Radja Nainggolan wird von der Justiz beschuldigt, Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein. Wie die Staatsanwaltschaft am Abend nach einer Vernehmung Nainggolans mitteilte, muss der 36-Jährige allerdings vorerst nicht in Untersuchungshaft. Er sei am Dienstag unter Auflagen freigelassen worden, hieß es.

Nainggolan war am Montag im Rahmen von Ermittlungen gegen den internationalen Drogenhandel festgenommen worden. Wie die Brüsseler Staatsanwaltschaft mitteilte, wird wegen mutmaßlichen Kokainimports aus Südamerika nach Europa über den Hafen von Antwerpen sowie den weiteren Vertrieb in Belgien ermittelt. In diesem Zusammenhang kam es auch zu der Festnahme des 36-jährigen Nainggolans.

Nach Angaben von dessen Anwälten wurde Nainggolan zu Geldflüssen an Bekannte befragt. Sie betonten nach Angaben der belgischen Nachrichtenagentur Belga, ihr Mandant sei nicht zum Thema Drogenhandel befragt worden und ihm werde auch nicht konkret Geldwäsche vorgeworfen.

Neuer Verein verweist auf Unschuldsvermutung

Nainggolan ist derzeit bei dem belgischen Zweitligisten KSC Lokeren-Temse unter Vertrag. Für die belgische Nationalmannschaft war er 30 Mal im Einsatz, er spielte unter anderem auch für die AS Rom.

Sein aktueller Verein hatte am Montag mitgeteilt, er habe aus den Medien von den Ermittlungen gegen seinen Spieler erfahren. Mit Blick auf die Unschuldsvermutung werde man keine weiteren Kommentare abgeben, hieß es.