«Schwere Schäden» an Biathlon-Strecke – Zeitplan geändert

Die Biathlonrennen in Pokljuka können nicht wie geplant stattfinden. Es ist zu warm, deswegen wird das Programm vorausschauend geändert.

Pokljuka (dpa) – Starkregen und zu hohe Temperaturen zwingen den Biathlon-Weltverband IBU zu umfangreichen Veränderungen beim vorletzten Weltcup des Winters ab Donnerstag auf der slowenischen Pokljuka. «Letzte Woche war die Anlage in einem tollen Zustand», sagte Renndirektor Borut Nunar. Nun hätten der Regen und zusätzlich warmer Wind der Strecke aber «schwere Schäden zugefügt», sagte Nunar: «Die Wettervorhersage für diese Woche ist ebenfalls nicht so toll, mit mehr Regen und hohen Temperaturen.»

Als Folge der schwierigen Wetterverhältnisse mit teilweise zweistelligen Plusgraden auf der Hochebene finden am Donnerstag anders als geplant jeweils kurze Einzelrennen bei Männern und Frauen statt, am Freitag soll es einen freien Tag geben. Die neue Pause kann für die Instandhaltung der Strecken genutzt werden. Falls am Donnerstag wetterbedingt gar keine Wettkämpfe stattfinden, bietet der Tag zudem eine Ausweichmöglichkeit.

Preuß hat Gesamtweltcupsieg im Blick

Die IBU will durch die vorausschauende Maßnahme Chancengleichheit schaffen, denn kurz vor Saisonende geht es bei Frauen und Männern noch um den Triumph im Gesamtweltcup. Bei den Frauen will Verfolgungs-Weltmeisterin Franziska Preuß aus Ruhpolding das Gelbe Trikot in den noch fünf verbleibenden Einzelrennen unbedingt verteidigen.

«Es wird eine herausfordernde Woche – und wir müssen sie Tag für Tag angehen», sagte Nunar. Auch das Programm am Wochenende wird verändert. Die ursprünglich für Sonntag geplanten Massenstarts werden bereits am Samstag durchgeführt, dafür kommt es erst zum Abschluss am Sonntag zu den beiden Mixed-Rennen.