Schwere Lose für Frauen-Teams von Wolfsburg und FC Bayern

München/Wolfsburg (dpa) – Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg treffen im Viertelfinale der Champions League auf den Titelverteidiger FC Barcelona. Die Spanierinnen hatten in den vergangenen beiden Jahren in der Königsklasse triumphiert. Die deutschen Meisterinnen vom FC Bayern München erhielten bei der Auslosung in Rekordsieger Olympique Lyon ebenfalls einen schweren Gegner. Das Team aus Frankreich gewann alle seine sechs Gruppenspiele und krönte sich bereits achtmal zum Champions-League-Sieger.

Die beiden deutschen Teams könnten frühestens im Finale am 24. Mai in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon aufeinandertreffen. Die beiden weiteren Viertelfinal-Partien lauten Real Madrid – FC Arsenal und Manchester City – FC Chelsea.

Viertelfinal-Partien im März

Da sowohl Bayern als auch Wolfsburg als Gruppenzweite in die Auslosung gingen, bestreiten sie das Hinspiel jeweils daheim. Die Duelle der verbliebenen acht Teams werden zwischen dem 18. und 27. März ausgetragen.

Für den deutschen Fußball ist schon der Einzug beider Teams in das Viertelfinale ein Erfolg. In der vergangenen Saison waren die Niedersächsinnen noch vor der Gruppenphase gescheitert, der FC Bayern schaffte nicht den Sprung in die K.o.-Phase.