Wer abseits der Pisten unterwegs ist, kann die Lawinengefahr jetzt für 149 Schweizer Regionen detaillierter prüfen. Doch selbst die genauesten Online-Daten ersetzen eine wichtige Einschätzung nicht.

Davos (dpa/tmn) - Ob Zermatt, Adelboden oder St. Moritz: Wer in den Schweizer Bergen eine Tour abseits der Pisten plant, kann nun online auf deutlich genauere Informationen zugreifen: Der Lawinenbulletin des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) gibt ab diesem Winter einzeln für 149 Warnregionen täglich detaillierte Angaben zur Lawinengefahr.

Wer etwa eine Skitour in Adelboden plane, kann sich genau diese Region anschauen und muss sich nicht mehr auf allgemeinere Informationen für ein größeres Gebiet verlassen, teilt das SLF mit.

Angaben zu Schneedecke und Wetter

«Auch den Aufbau der Schneedecke beschreibt das Bulletin künftig präziser für die Lage vor Ort», so SLF-Lawinenwarner Kurt Winkler. Bisher habe es nur einen gemeinsamen Text dazu für die gesamte Schweiz gegeben. Zudem wird die Wetterprognose für jede einzelne Region angezeigt.

Der Lawinenbulletin ist als interaktive Karte kostenlos unter https://whiterisk.ch/de/conditions abrufbar.

Solche Lawinenlageberichte, die es für viele europäische Bergregionen gibt, sind eine wichtige Orientierung, doch entscheidend bleibt die Einschätzung am Berg. Darum raten Experten Laien, die kein Risiko eingehen wollen, schon ab Warnstufe 3 von 5 auf Ausflüge ins ungesicherte Gelände zu verzichten.