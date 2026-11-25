Martin Ponsiluoma verzichtet aus persönlichen Gründen auf den Biathlon-Saisonstart. Nun ist klar, was dahintersteckt: Er und Hanna Öberg sind Eltern geworden – doch ein Detail behalten sie für sich.

Berlin (dpa) – Die schwedischen Top-Biathleten Hanna Öberg und Martin Ponsiluoma freuen sich über die Geburt ihres ersten Kindes. Es ist ein Sohn. «Endlich ist unser kleiner Junge da. Der Familie geht es gut», schrieben beide auf Instagram zu einem Bild des Kleinen. Die Fans ließen sie zwar an ihrem Glück teilhaben, das Gesicht des Nachwuchses zeigten sie aber nicht, auch den Namen behielten sie für sich.

Olympiasieger Ponsiluoma hatte vor kurzem seinen Verzicht auf den Saisonstart am morgigen Donnerstag im finnischen Kontiolahti aus persönlichen Gründen erklärt. Nun ist klar, warum.

Bei den Olympischen Winterspielen im Februar in Italien hatte das Biathlon-Traumpaar noch Medaillen gefeiert. Der 31-jährige Ponsiluoma wurde Olympiasieger in der Verfolgung und holte Staffel-Bronze. Die zweimalige Olympiasiegerin Hanna Öberg fügte ihrer Medaillensammlung noch Silber in der Staffel hinzu.

Viele Gratulanten

Neben ihrer Schwester Elvira, in der neuen Saison wieder eine der Topfavoritinnen, gehörten viele aktive und frühere Biathleten zu den ersten Gratulanten, darunter Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick, die schwangere Ex-Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß und Italiens Star Dorothea Wierer.

Hanna Öberg will diese Weltcup-Saison auslassen und sich um ihren Sohn kümmern. «Erwartet nicht, mich diesen Winter im Wettkampf zu sehen, aber das Ziel, auf höchstem Niveau zurückzukehren, ist mehr denn je aktuell», hatte sie im August auf Instagram geschrieben.