«Schwarzwaldklinik»-Komponist Hans Hammerschmid ist tot

München (dpa) – Millionen kennen seine markante Titelmelodie für die ZDF-Serie «Die Schwarzwaldklinik»: Nun ist der Komponist Hans Hammerschmid tot. Er sei am Samstagmorgen im Alter von 94 Jahren friedlich zu Hause gestorben, sagte seine Lebensgefährtin der Deutschen Presse-Agentur in München. «Am Sonntag davor saß er noch am Klavier.» Dabei spielte er einen berühmten Song aus dem Filmklassiker «Casablanca»: «As Time Goes By». Dieses Lied habe er besonders geliebt, sagte seine Lebensgefährtin. Zuvor hatte die «Süddeutsche Zeitung» über den Tod des Musikers im Münchner Vorort Gräfelfing berichtet.

Hammerschmid wurde am 12. März 1930 in Wien geboren und studierte in seiner Heimatstadt Klavier, Dirigieren und Komposition. Er war Jazzpianist, schrieb Musik für Filme und TV-Serien und war für prominente Musikerinnen und Musiker wie Stan Getz, Udo Jürgens und Donna Summer tätig. Auch für einige Episoden von «Traumschiff» und «Derrick» komponierte er Melodien.

Kompositionen für Hildegard Knef

Gerade für die Chanson-Sängerin Hildegard Knef (1925-2002) war Hammerschmid ein wichtiger Komponist. Das bekannte Lied «Von nun an ging's bergab» ging zum Beispiel aus dieser Zusammenarbeit hervor. Zu einem Pop-Klassiker wurde der gemeinsame Hit «Für mich soll’s rote Rosen regnen» aus dem Jahr 1968. Der Song wurde später von sehr vielen Künstlern gecovert, unter anderem von der Punkband Extrabreit.

Als unterschätztes Meisterwerk aus dieser Zeit gilt die Platte «Knef» aus dem Jahr 1970, bei denen Hammerschmid und die Sängerin mit Beat, Jazz und Folk experimentierten. Das Album floppte in seinem Erscheinungsjahr, kletterte aber – mehr als 50 Jahre später – im Jahr 2022 als Wiederveröffentlichung auf Platz 23 der deutschen LP-Charts.