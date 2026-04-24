Seit zwei Wochen darf sich der 19 Jahre alte Johannes Liebmann Europarekordler nennen. Bei den Meisterschaften in Berlin wollte Sven Schwarz zurückschlagen. Das gelingt nicht.

Berlin (dpa) – Sven Schwarz ist mit seinem Versuch gescheitert, sich den Europarekord über 800 Meter Freistil zurückzuholen. Bei den deutschen Meisterschaften in Berlin schwamm der Hannoveraner 7:41,14 Minuten und war damit 3,2 Sekunden langsamer als Johannes Liebmann vor knapp zwei Wochen in Stockholm. Dort hatte der Magdeburger nach 7:37,94 Minuten angeschlagen.

Der WM-Zweite von Singapur hatte für die Rekordjagd extra auf einen Final-Start über 400 Meter Freistil am Donnerstag verzichtet. In Abwesenheit von Liebmann, der sich gerade in den Abiturprüfungen befindet und zusätzlich unter einem leichten Infekt leidet, lieferte sich Schwarz ein Duell mit 400 Meter-Olympiasieger Lukas Märtens.

Entscheidung erst auf den letzten Metern

Die beiden boten ein begeisterndes Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem meist der Magdeburger knapp vorn lag. «Ich hatte mir für die letzten 50 Meter noch ein paar Körner aufgehoben, das hat sich ausgezahlt», sagte Schwarz. Das Rennen sei ein typischer Wettkampf, wie bei einem Großereignis gewesen, in dem es vor allem um den Sieg ging. «Ich habe keine Ahnung, ob ich hätte schneller schwimmen können», sagte Schwarz, der Märtens nur um 17 Hundertstelsekunden auf Rang zwei verwies. Den Charakter eines Rennens könne man nicht vorempfinden.