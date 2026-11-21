Die Indianapolis Colts ziehen Konsequenzen aus den zuletzt schwachen Leistungen von Quarterback Daniel Jones. Der 29-Jährige muss gehen.

Indianapolis (dpa) – Die Indianapolis Colts aus der US-Football-Profiliga NFL haben sich von Stamm-Quarterback Daniel Jones getrennt. Das gab Cheftrainer Shane Steichen bekannt. Vorausgegangen war eine erneut schwache Leistung des 29 Jahre alten Jones bei der 3:26-Auswärtsniederlage gegen die Houston Texans.

Sein Ersatz wird zumindest auf absehbare Zeit Anthony Richardson. Der 24-Jährige war 2023 bereits an vierter Position im Draft gezogen worden, konnte sich bislang aber nicht durchsetzen.

Jones hatte seine NFL-Karriere 2019 bei den New York Giants begonnen und wurde im November 2024 entlassen. Nach einer kurzen Zwischenstation bei den Minnesota Vikings unterschrieb er im März 2025 bei den Colts. Dort zeigte er in der vergangenen Saison gute Leistungen, zog sich allerdings noch vor Saisonende im Dezember 2025 einen Achillessehnenriss zu. Im März erhielt er von den Colts einen gut dotierten Zweijahresvertrag, konnte in dieser Saison aber nicht an die Werte aus dem Vorjahr anknüpfen.