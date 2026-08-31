Schustermarkt Montabaur: 40 Jahre vom Handwerkermarkt zum Stadtfest

Am 19. und 20. September feiert der Schustermarkt in Montabaur seine 40. Auflage. Aus dem einstigen Handwerkermarkt ist über vier Jahrzehnte ein Stadtfest geworden, bei dem das Kunsthandwerk bis heute eine zentrale Rolle spielt. Schauplatz ist die historische Innenstadt.

40 Jahre vom Handwerkermarkt zum Stadtfest

Der Schustermarkt Montabaur begann als klassischer Handwerkermarkt. Über die Jahrzehnte hat er sich zu einem etablierten Stadtfest im Westerwald entwickelt. Seine handwerklichen Wurzeln sind dennoch geblieben.

Zur 40. Auflage verbindet der Markt Kunsthandwerk und regionale Angebote mit Kulinarik, Live-Musik und Aktionen für Familien. Damit zeigt das Jubiläum zugleich, wie sich die Veranstaltung über vier Jahrzehnte weiterentwickelt hat.

Kunsthandwerk und regionale Angebote

Kunsthandwerk, handgefertigte Unikate und regionale Produkte gehören weiterhin zum Kern des Schustermarktes. Besucher können durch die Stände bummeln und Arbeiten sowie Erzeugnisse entdecken, die den ursprünglichen Charakter des Marktes bis heute prägen.

Auch regionale Anbieter sind Teil des Angebots. So bleibt das Kunsthandwerk in Montabaur ein wichtiger Bestandteil des Stadtfestes.

i Stadt Montabaur

Genuss und Musik in der historischen Innenstadt

Zum Marktbesuch gehören außerdem kulinarische Spezialitäten und internationale Köstlichkeiten. Live-Musik und weitere Unterhaltung ergänzen das Programm.

Die historische Innenstadt gibt dem Schustermarkt 2026 seinen Rahmen. Straßen und Plätze im Zentrum werden zum Schauplatz der Veranstaltung und verbinden Marktgeschehen und Stadtleben unmittelbar miteinander.

Familienaktionen und verkaufsoffener Sonntag

Familienaktionen ergänzen das Programm und machen den Schustermarkt auch für Familien zu einem Ausflugsziel. Zum Wochenende gehört außerdem ein verkaufsoffener Sonntag in Montabaur. Der Marktbesuch lässt sich damit mit einem Einkaufsbummel durch die Innenstadt verbinden. Ein „Hop on-Hop off-Bus“ verbindet das Outlet, die Kesselwiese und die Innenstadt und fährt zwischen 12 und 17 Uhr an den ausgeschilderten Haltestellen.

Treffpunkt mitten in Montabaur

Über vier Jahrzehnte ist der Schustermarkt auch zu einem Treffpunkt in der Innenstadt geworden. Besucher kommen zusammen, entdecken regionale Angebote und erleben zugleich Handel und Gastronomie im Zentrum der Stadt.

Zum 40. Schustermarkt Montabaur wird diese Verbindung besonders sichtbar: Das Handwerk bleibt der Ausgangspunkt, während sich darum längst ein Stadtfest entwickelt hat.

Weitere Informationen gibt es unter www.montabaur-live.de/schustermarkt.