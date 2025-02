Schüsse am Gericht: Polizei sucht nach dritter Person

Nach einem Prozess um einen brutal erschossenen Ex-Profiboxer fallen plötzlich vor dem Gericht in Bielefeld Schüsse. Es gibt mehrere Verletzte. Die Suche nach möglichen Mittätern dauert an.

Bielefeld (dpa) - Nach Schüssen in der Nähe des Bielefelder Landgerichts wird noch nach einem dritten Tatbeteiligten gefahndet. Nach der Person war am Nachmittag in einem Objekt in Tatortnähe gesucht worden, sagte eine Polizeisprecherin am Abend. Dort sei aber niemand angetroffen worden, man suche weiter. Einzelheiten wurden nicht genannt.

Wie die Polizei am Abend außerdem mitteilte, sind vor Ort zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Deren Tatbeteiligung sei aber noch nicht geklärt. Nach dem Vorfall befinden sich laut Polizei vier Verletzte im Krankenhaus.

Am Mittag waren in der Nähe des Landgerichts mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Es soll sich dabei nach Informationen aus Polizeikreisen um einen gezielten Angriff auf Personen gehandelt haben, die eine Bezug zum Strafprozess um den Tod eines ehemaligen Profiboxers haben.

Er war vor einem Jahr in der Fußgängerzone erschossen worden. Kurz vor den Schüssen war im Gerichtsgebäude ein weiterer Verhandlungstag zu Ende gegangen.