Ein Grundschüler wurde am Vormittag in Berlin-Spandau schwer verletzt gefunden, tatverdächtig ist ein 13-Jähriger. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Berlin (dpa) - Ein 13-Jähriger soll einen 12 Jahre alten Mitschüler in Berlin-Spandau mit einer Stichwaffe angegriffen haben. Der verletzte Schüler kam zur Operation in ein Krankenhaus, sagte Polizeisprecher Martin Halweg. Es werde nach dem 13-Jährigen gesucht, der sich von der Schule «entfernt» habe. Zuvor hatte RTL über das Alter des Verdächtigen berichtet.

Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen, die Hintergründe seien völlig unklar. Da es sich bei dem verdächtigen Sechstklässler um ein Kind handelt, würden keine weiteren strafrechtlichen Ermittlungen geführt, sagte Halweg. «Natürlich werden wir auch mit den Maßnahmen der Spurensicherung hier das Ereignis aufhellen, dokumentieren», sagte der Sprecher.

Im Umfeld der Schule liefen polizeiliche Maßnahmen. Es werde mit einem Hubschrauber und Spürhunden nach dem Verdächtigen gesucht. Die Polizei gehe nicht davon aus, dass von dem Jungen momentan eine Gefahr ausgehe, hieß es.

Wenn der Verdächtige gefunden sei, werde er mutmaßlich zunächst ärztlich behandelt, sagte Halweg. Im weiteren Verlauf werde er wohl einer geeigneten Pflegestelle zugewiesen.

Täter und Opfer hätten sich zum Tatzeitpunkt im selben Raum befunden, sagte Halweg. Ein fremdenfeindliches oder religiöses Motiv werde ausgeschlossen. Beide Kinder seien deutsche Staatsangehörige und wohnten in der Umgebung. Die Eltern des Verdächtigen kooperierten mit der Polizei, sagte Halweg. Sie hätten Kleidung zur Verfügung gestellt.

Der Zustand des verletzten Fünftklässlers sei stabil, sagte Halweg. Mitschüler hatten den Zwölfjährigen demnach auf dem Gelände der Grundschule am Weinmeisterhorn in der Daberkowstraße gefunden, die Lehrer alarmierten die Polizei und Feuerwehr gegen 11.30 Uhr. Rettungskräfte und Seelsorger waren vor Ort, die anderen Schüler und Eltern wurden nach Hause geschickt. In Berlin dauert die Grundschule in der Regel sechs Jahre.

Die Grundschule am Weinmeisterhorn befindet sich in einer ruhigen Gegend in der südlichen Wilhelmstadt im Bezirk Spandau, nahe der Grenze zu Brandenburg und an den Rieselfeldern Karolinenhöhe, einem Landschaftsschutzgebiet mit Wiesen und Kanälen.