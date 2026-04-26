In der Schlussphase ist Cleveland in Toronto eigentlich auf dem Weg zum dritten Sieg in der Serie. Doch am Ende jubeln die Gastgeber.

Toronto (dpa) – Nach einer schwachen Schlussphase haben die Cleveland Cavaliers mit Basketball-Weltmeister Dennis Schröder einen wichtigen Sieg in den NBA-Playoffs aus der Hand gegeben. Die Cavaliers verloren das vierte Spiel ihrer Erstrunden-Serie bei den Toronto Raptors 89:93, damit steht es nun nach Siegen 2:2. Zum Weiterkommen sind vier Erfolge notwendig. Zuvor es nach zwei Heimerfolgen eine 104:126-Niederlage in Toronto gegeben.

Beide Teams hatten vor allem in der ersten Halbzeit große Probleme im Abschluss, zur Pause führten die Raptors 38:36. Nach einem 69:74-Rückstand im letzten Viertel drehte Cleveland die Partie mit zehn Punkten in Folge und lag zwischenzeitlich mit 84:77 vorn. Doch dann gelang offensiv fast nichts mehr. Die Raptors gingen 39 Sekunden vor Ende 88:87 in Führung und retteten am Ende den Sieg zum Ausgleich in der Serie ins Ziel.

Schröder macht acht Punkte

Schröder bekam diesmal wieder mehr Einsatzzeit als zuletzt. In seinen 13 Minuten auf dem Feld erzielte der Braunschweiger acht Punkte und holte fünf Rebounds. Beste Werfer der Gäste waren Donovan Mitchell mit 20 Punkten und James Harden mit 19 Zählern. Für Toronto waren Brandon Ingram und Scottie Barnes mit je 23 Punkten am erfolgreichsten.