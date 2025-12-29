Schröder verliert mit Kings bei den Lakers

Die Los Angeles Lakers beenden gegen die Sacramento Kings und Dennis Schröder ihre Niederlagenserie in der NBA. Auch Meister Oklahoma darf nach zwei Pleiten am Stück wieder jubeln.

Los Angeles (dpa) – Nach drei Niederlagen in Folge haben die Los Angeles Lakers gegen die Sacramento Kings mit Dennis Schröder ihre Negativserie in der NBA beendet. Das Team um die Basketball-Starspieler LeBron James und Luka Doncic schlug die Gäste um den deutschen Weltmeister in einer einseitigen Partie mit 125:101.

Schröder startete von der Bank aus und zeigte eine solide Leistung. Der 32-Jährige kam in knapp 19 Minuten Spielzeit auf elf Punkte, sieben Assists sowie je zwei Rebounds und Steals.

Besser machten es auf der anderen Seite Doncic mit 34 Punkten und James mit 24. James traf 84 Prozent seiner Würfe aus dem Feld – und war damit ein Garant dafür, dass die Lakers jedes der vier Viertel für sich entschieden.

Während Los Angeles mit 20 Siegen aus 30 Partien auf Rang vier der Western Conference steht, belegen die Kings mit nur acht Erfolgen den vorletzten Platz im Westen.

Oklahoma schlägt gegen 76ers zurück

Zwei Pleiten in Folge setzte es zuletzt für die Oklahoma City Thunder gegen die San Antonio Spurs. Gegen die Philadelphia 76ers präsentierte sich der NBA-Champion mit dem deutschen Center Isaiah Hartenstein jedoch wieder in gewohnter Stärke und gewann auf heimischem Parkett mit 129:104.

Die Thunder legten eine Wurfquote von starken 57 Prozent hin und konnten sich außer auf ihren Star Shai Gilgeous-Alexander (27 Punkte) auch auf Chet Holmgren verlassen (29). Hartenstein zeigte im zweiten Spiel nach seiner Verletzungspause eine unauffällige Leistung und verbuchte fünf Zähler, drei Rebounds und drei Vorlagen.

Mit 27 Siegen und nur fünf Niederlagen führt Oklahoma die Western Conference der nordamerikanischen Liga souverän an.