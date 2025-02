Schröder siegt im Weltmeister-Duell mit Franz Wagner

Dennis Schröder schlägt in der NBA mit den Golden State Warriors die Orlando Magic um Franz Wagner. Ein anderer Deutscher freut sich über einen klaren Sieg in der Basketball-Profiliga.

San Francisco (dpa) – Basketball-Star Dennis Schröder hat das Duell mit seinem Weltmeister-Kollegen Franz Wagner in der nordamerikanischen Profiliga NBA für sich entschieden. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft gewann mit den Golden State Warriors 104:99 gegen die Orlando Magic. Mit 25 Siegen und 24 Niederlagen halten die Warriors als Elfter im Westen Anschluss an die Playoff-Plätze. Orlando bleibt nach der elften Pleite in 13 Spielen nur dank der schwächeren Konkurrenz im Osten auf Rang acht.

Schröder trug neun Punkte in nur 18 Minuten von der Bank zum Sieg bei. Dabei überzeugte der 31-Jährige mit Präzision beim Wurf von jenseits der Dreierlinie, alle drei Versuche fielen in den Korb. «Wir haben eine großartige Bank», sagte Andrew Wiggins, mit 25 Zählern Topscorer der Warriors, über die Ersatzspieler um Schröder. «Da sind eine Menge guter Leute, die uns Energie geben. Ihretwegen haben wir heute gewonnen.»

Nachdem Golden State sich in der zweiten Hälfte zunächst immer weiter abgesetzt hatte, wurde es im vierten Viertel noch einmal spannend. Angeführt von Wagner kam Orlando fünf Minuten vor Schluss zum Ausgleich, 14 seiner 21 Punkte erzielte der Berliner alleine im Schlussabschnitt. Das bessere Ende hatten jedoch die Warriors für sich: All-Star Stephen Curry, der 24 Punkte erzielte, machte an der Freiwurflinie den Sieg perfekt. Tristan da Silva kam für die unterlegenen Gäste auf zwei Zähler.

Hartensteins Thunder überrollen Milwaukee

Die Oklahoma City Thunder mit Isaiah Hartenstein feierten zuvor einen Kantersieg über die Milwaukee Bucks. Das Team mit dem deutschen Center fertigte den Meister von 2021 mit 125:96 ab. Hartenstein erzielte in gut 18 Minuten nur sechs Zähler, führte OKC jedoch mit zwölf Rebounds an. Dazu gelangen dem 26-Jährigen drei Vorlagen, zwei Blocks und ein Steal.

Bester Werfer war Shai Gilgeous-Alexander mit 34 Punkten. Der Kandidat für den wertvollsten Spieler der Saison (MVP) brauchte für seine Gala nicht einmal 23 Minuten. Die Gäste waren jedoch ohne ihre komplette Startaufstellung angetreten, unter anderem fehlte der zweimalige MVP Giannis Antetokounmpo verletzt. Mit 39 Siegen und nur 9 Niederlagen bleibt Oklahoma City in der Western Conference einsamer Spitzenreiter.