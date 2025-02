Scholz fordert «härteste Strafen» nach Anschlag in München

München (dpa) - Zwei Tage nach dem Anschlag auf einen Demonstrationszug in München hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) harte Konsequenzen gefordert. «Solche Dinge sollten sich nicht zutragen», sagte Scholz bei einem Besuch des Anschlagsorts in München. «Wer so was macht, muss mit den härtesten Strafen rechnen.» Und wer kein Aufenthaltsrecht besitze, müsse am Ende der Strafverbüßung das Land verlassen. Ein 24-jähriger Afghane war am Donnerstag in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi gefahren, dabei wurden mindestens 39 Menschen verletzt, einige davon schwer.

