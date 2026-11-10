Für Amon-Ra St. Brown ist das NFL-Event in München ein Heimspiel. Er freut sich dabei nicht nur auf Football. Das noch größere Ziel aber ist der Super Bowl nahe dem Ort, an dem er aufgewachsen ist.

Detroit/München (dpa) – Der lange ersehnte Deutschland-Besuch mit den Detroit Lions kommt für Amon-Ra St. Brown genau zur richtigen Zeit. Und das nicht nur wegen der kulinarischen Aussichten. Auf was er sich freut? «Schnitzel, Kartoffelknödel, Sauerkraut, Currywurst, Pommes mit Mayonnaise, Mezzo Mix, alles», zählte der Football-Star im RTL-Interview auf und grinste breit.

Allein zum Essen kommt der Deutsch-Amerikaner natürlich nicht nach München – der Star-Passempfänger hat eine sportliche Mission. «Ich habe das Gefühl, wir kommen in einen Rhythmus. Wir stapeln Siege, das ist, was den Unterschied ausmacht zwischen den guten und sehr guten Teams», sagte St. Brown nach dem 19:9 gegen Miami. «Jetzt müssen wir das in Deutschland wieder tun.»

Am Sonntag (15.30 Uhr/RTL) treten die Lions in der Allianz Arena gegen die New England Patriots an – bei St. Browns erstem Profispiel in Deutschland.

Sechs Siege haben die Lions inzwischen gesammelt, vier davon in Serie. Zwar funktioniert noch nicht alles für die Mannschaft aus Michigan. Dennoch ist das Auf und Ab vom Saisonbeginn, als es zwei Niederlagen in vier Spielen gab und Erinnerungen wach wurden an die enttäuschende Vorsaison, Vergangenheit.

St. Brown ist die liebste Anspielstation von Quarterback Goff

«Wir können auf verschiedene Art und Weise gewinnen, Spiele mit vielen Punkten oder so wie heute, wenn es etwas mehr Arbeit ist», sagte St. Brown nach dem Arbeitssieg im ungewohnten Klima von Florida.

Dem Sohn einer Leverkusenerin und eines US-Bodybuilders – beide werden das Spiel in München im Stadion verfolgen – gelang zwar schon im fünften Spiel nacheinander kein Touchdown. Er bleibt aber die Lieblingsanspielstation von Quarterback Jared Goff.

Die Zweifel, die St. Brown zu Beginn seiner NFL-Karriere noch begleiteten, sind längst vergessen. Der inzwischen 27-Jährige hat wieder und wieder bewiesen, dass er zu den absolut stärksten Passempfängern zählt. Quarterback Goff geht sogar noch weiter: «Ich denke, er ist der beste Receiver in der Liga. Ich denke, er ist der einzige Junge, der fängt, rennt, blockt – er macht alles. Er kann alles. Es macht sehr viel Spaß, mit ihm zu arbeiten und mit ihm zu spielen», sagte Goff im Sommer über seinen Teamkollegen.

Lions-Coach über St. Brown: «Er weigert sich, zu versagen»

Vor allem die Arbeitseinstellung St. Browns haben sie in Detroit schnell lieben gelernt. «Er weigert sich, zu versagen», sagte Coach Dan Campbell einmal über seine Nummer 14.

Als Kind fing St. Brown damit an, nach jedem Training 202 Bälle aus einer Passmaschine zu fangen – weil sein Vater gehört hatte, ein talentierter Spieler einer anderen Jugendmannschaft fange 200 Bälle. Mit den Brüdern Equanimeous und Osiris stemmte Amon-Ra Gewichte in der Garage, angeleitet von Papa John, der einst Mr. Universum war und seinen Jungs früh Disziplin und Arbeitsethos einimpfte.

Mama Miriam kümmerte sich um die schulische Ausbildung ihrer Söhne, die die Sommer bei den Großeltern im Rheinland verbrachten und schließlich an Top-Universitäten ausgebildet wurden – auf und neben dem Platz.

Super Bowl in der Heimat St. Browns

Equanimeous schaffte es ebenfalls in die NFL, den Durchbruch aber hatte der Jüngste: Amon-Ra. Jetzt ist er eines der Aushängeschilder der Lions, war schon Hauptdarsteller in einer Netflix-Dokumentation und ist der deutsche Profi in der NFL, der die besten Chancen hat, als zentraler Spieler einen Super Bowl zu gewinnen. Im Februar ist das Stadion im Süden von Los Angeles Final-Austragungsort, nicht weit weg von der Gegend, in der St. Brown groß geworden ist. Besser ginge es nicht.

Erst mal aber geht es nach Deutschland: «Ich freue mich sehr, ich kann es nicht erwarten. Mit meinen Mitspielern und meiner Familie in Deutschland zu sein – ich will das genießen und bewusst wahrnehmen», sagte St. Brown. Das Timing ist nahezu perfekt.