Schneller als Vonn: Ski-Hoffnung Aicher vor Sieg

Emma Aicher stiehlt den Alpin-Stars in der zweiten Abfahrt von St. Moritz die Show. Auch Lindsey Vonn kommt nicht an das deutsche Top-Talent heran, liegt aber erneut auf Podestkurs.

St. Moritz (dpa) – Ski-Hoffnung Emma Aicher hat die Stars in der zweiten Abfahrt von St. Moritz düpiert und steht vor ihrem dritten Weltcup-Sieg. Das 22 Jahre alte Top-Talent des deutschen Alpin-Teams lag nach 25 Starterinnen bei dem Rennen in der Schweiz überraschend in Führung.

Zweite war zu diesem Zeitpunkt die US-Amerikanerin Lindsey Vonn, die in der Abfahrt am Freitag zu ihrem ersten Weltcup-Erfolg seit fast acht Jahren gerast war. Auf Platz drei lag die italienische Olympiasiegerin von 2018, Sofia Goggia. Aichers Teamkollegin Kira Weidle-Winkelmann verpasste die Top Ten.

Für Aicher wäre es der zweite Podestplatz in dieser Saison nach Rang drei im Slalom im finnischen Levi Mitte November. Es wäre zudem ein weiteres starkes Zeichen mit Blick auf die Olympischen Winterspiele im Februar in Italien. In der ersten der beiden Abfahrten in St. Moritz war sie Fünfte geworden.