Schneller als Vonn: Ski-Hoffnung Aicher rast zum Sieg

Emma Aicher stiehlt den großen Alpin-Stars in der zweiten Abfahrt von St. Moritz die Show. Auch Lindsey Vonn kommt nicht an das deutsche Top-Talent heran, schafft es aber erneut auf das Podest.

St. Moritz (dpa) - Ski-Hoffnung Emma Aicher hat die Stars in der zweiten Abfahrt von St. Moritz düpiert und den dritten Weltcup-Sieg ihrer Karriere gefeiert. Das 22 Jahre alte Top-Talent des deutschen Alpin-Teams triumphierte bei dem Rennen in der Schweiz vor der US-Amerikanerin Lindsey Vonn, die in der Abfahrt am Freitag zum ersten Weltcup-Erfolg seit fast acht Jahren gerast war. Dritte wurde die italienische Olympiasiegerin von 2018, Sofia Goggia.

Aichers Teamkollegin Kira Weidle-Winkelmann patzte bei einem Sprung und verpasste als 14. die Top Ten. Am Sonntag steht noch ein Super-G an.

Zweiter Podestplatz in dieser Saison

Für Aicher war es der zweite Podestplatz in dieser Saison nach Rang drei im Slalom im finnischen Levi Mitte November - und ein weiteres starkes Zeichen mit Blick auf die Olympischen Winterspiele im Februar in Italien. In der ersten der beiden Abfahrten in St. Moritz war sie Fünfte geworden.

Sie sei «schon sehr zufrieden», sagte Aicher der ARD. Sie habe «versucht, es laufen zu lassen», erklärte die Allrounderin. Das war ihr eindrucksvoll gelungen.