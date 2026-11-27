Haferflocken für Amseln, Sonnenblumenkerne für Meisen: Bei Frost brauchen Gartenvögel unterschiedliche Kost. Doch am Futterplatz können auch ungebetene Gäste auftauchen – wie kann man das verhindern?

Hamburg (dpa/tmn) – Wenn sich der Winter ankündigt, wird es Zeit, den Gartenvögeln eine zusätzliche Futterquelle anzubieten. Wer dabei ein paar Dinge beachtet, hilft den Tieren durch die kalte Jahreszeit und kann sie am Futterplatz aus nächster Nähe beobachten.

Weichfutter für gefiederte Wintergäste

Für Insektenfresser wie Amseln, Drosseln, Zaunkönige und Rotkehlchen wird die Nahrungssuche jetzt schwieriger. Ist der Boden gefroren, sind Larven und Regenwürmer kaum erreichbar, während sich Spinnentiere und Käfer unter frostigem Laub verbergen.

Für diese Arten eignen sich etwa Haferflocken, Brombeeren, reife Äpfel oder weiche Rosinen als Futter. Am besten werden sie in einer Schale am Boden oder an einem möglichst offenen Platz in Bodennähe angeboten.

Allerdings sollte man die Schale früh am Abend wieder wegräumen und Futterreste entfernen, damit keine Mäuse oder Ratten angelockt werden, empfiehlt Lea-Carina Hinrichs, Artenschützerin bei der Deutschen Wildtier Stiftung. Am Morgen stellt man die Schale wieder an dieselbe Stelle, denn Vögel merken sich Futterplätze.

Samen und Kerne für Körnerfresser

Dompfaffen, Buchfinken, Meisen und Spatzen ernähren sich vor allem von Samen und Kernen. Im Garten finden sie noch Samenstände der Wilden Möhre, Königskerze oder Sonnenblume, sofern sie nicht zurückgeschnitten wurden. Ansonsten fliegen diese Arten auch gern Futterhäuschen an.

Für diese Vögel eignen sich etwa ungeschälte Buchweizenkerne, Sonnenblumenkerne sowie Lein- und Hanfsamen. «Wenn ein vollgefülltes Häuschen über Nacht nahezu leergefuttert ist, ist das allerdings ein Zeichen dafür, dass ungebetene Gäste da waren», so Hinrichs.

Auch die Futterstellen sollten so gesichert sein, dass Tauben, Krähen und Ratten nicht ans Futter gelangen. Am besten holt man das Futter über Nacht ins Haus. Man kann den Futterplatz aber auch durch einen Drahtkorb schützen, durch dessen Öffnungen nur kleinere Singvögel schlüpfen können.

Futterhaus oder Futtersilo?

Futtersilos oder -säulen bieten einen hygienischen Vorteil: Die Vögel können nicht im Futter herumlaufen und es mit Kot verschmutzen. Dadurch sinkt das Risiko, dass sich Krankheitserreger verbreiten. Wer stattdessen ein Futterhäuschen nutzt, sollte es regelmäßig reinigen, das Trinkwasser täglich erneuern und feuchte oder alte Futterreste entfernen.