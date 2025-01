Schmutz zwischen den Fliesen: Fugen schonend reinigen

Frankfurt am Main (dpa/tmn) – Ob beim Fliesenspiegel in der Küche oder im Bad: Nicht immer geht bei der Reinigung alles glatt. Denn Fugen enthalten in der Regel Kalziumkarbonat, auch Calciumcarbonat genannt. Diese chemische Verbindung wird durch Säuren gelöst, so Bernd Glassl, vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW). Und das kann zum Problem werden, wenn falsche Mittel im Einsatz sind.

Um Fugen schonend zu reinigen, ist es wichtig, dass das Putzmittel keine Säure enthält – Essig und Zitronensäure sind daher ungeeignet. Auch Scheuermilch kann an den Fugen eher schaden.

Glassl rät: Am besten die Fugen zuerst mit Leitungswasser nass machen und dann ein sanftes Reinigungsmittel auftragen. Das Mittel lässt man etwa fünf Minuten einwirken und spült es anschließend mit Leitungswasser ab. Am Ende die feuchte Fläche mit einem Tuch trockenreiben.

Hartnäckige Flecken behandeln

Kalk, Seife, Staub und in der Küche auch Fett können schnell zu Flecken führen. Damit sich die Zwischenräume der Fliesen nicht unschön verfärben, sollte man Fugen regelmäßig zu putzen. Das ist übrigens auch aus hygienischen Gründen sinnvoll – denn dann finden Schimmel und Bakterien wenig Möglichkeiten, sich auszubreiten.

Sind die Zwischenräume dennoch stark verschmutzt oder zeigt sich sogar Schimmel, empfiehlt Glassl: Am effizientesten helfen spezielle Schimmelentferner auf Basis von Ethanol – also Alkohol oder Natriumhypochlorit – wie beispielsweise Chlorbleich-Lauge.

Wichtig vor der Verwendung: Immer die Anwendungs- und Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten. Am besten testet man zudem an einer unauffälligen Stelle am Fliesenspiegel, ob die Mittel schonend genug sind.