Nico Schlotterbeck hat nach seiner langen Verletzung ein erfolgreiches Comeback beim BVB gefeiert. Auch eine baldige Rückkehr in die Nationalmannschaft hält er für möglich.

Dortmund (dpa) – Nach seiner erfolgreichen Rückkehr beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hält Nico Schlotterbeck auch eine zeitnahe Rückkehr in die Nationalmannschaft für möglich. Mit Blick auf die nächsten Länderspiele im Oktober sei er «grundsätzlich recht zuversichtlich, nachdem es jetzt schon für 90 Minuten gereicht hat.

Ich werde das in Ruhe auch mit dem Verein besprechen» sagte der Innenverteidiger im Interview mit der «WAZ». Allerdings: «Das kommt darauf an, was das Knie macht.» Bundestrainer Julian Nagelsmann kann den Verteidiger – auch wegen der Verletzung von Antonio Rüdiger – gut gebrauchen.

Austausch mit Nagelsmann «sehr gut»

Schlotterbeck hatte fast ein halbes Jahr wegen eines Meniskusrisses gefehlt und feierte am vergangenen Wochenende beim 1:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg sein Comeback. Der Kontakt und Austausch mit Nagelsmann sei «sehr gut» gewesen. «Mein Ziel ist, bis zur WM beim DFB den Stammplatz zu sichern», sagte Schlotterbeck. Für die Nationalmannschaft stehen in der WM-Qualifikation als Nächstes die Spiele gegen Luxemburg (10. Oktober/Sinsheim) und Nordirland (13. Oktober/Belfast) an.

Bis dahin will Schlotterbeck weiter Spielpraxis nach seiner Verletzung sammeln. Der 25-Jährige freut sich über seine Rückkehr auf den Rasen im Stadion. «Das Schlimmste an der Verletzung war, nicht mehr vor den Fans spielen zu können. Das war wie ein kalter Adrenalin-Entzug. Ich habe es extrem vermisst», gibt Schlotterbeck zu und betont: «Das Stadion wäre ohne die Fans nur halb so gut. Wir Fußballer sind Adrenalin-Junkies, die den Wettkampf und die Fans brauchen.»