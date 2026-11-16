Für Aidan Hutchinson von den Detroit Lions endet das Deutschland-Spiel in München vorzeitig. Besonders bitter: Der NFL-Profi verletzt sich beim Jubeln. Nun steht eine erste Diagnose fest.

München/Detroit (dpa) – NFL-Profi Aidan Hutchinson von den Detroit Lions hat sich beim Deutschland-Spiel in München gegen die New England Patriots (35:10) bei einem Jubel das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Laut einem Bericht der National Football League wird der Teamkollege des deutschen Matchwinners Amon-Ra St. Brown den Rest der Saison verpassen.

Was war passiert? Hutchinson hatte Patriots-Quarterback Drake Maye per Sack zu Fall gebracht. Der 26-Jährige feierte das ekstatisch und sprang dabei in die Luft. Als er auf dem Rasen landete, knickte sein rechtes Knie ein. Für den Lions-Profi war das Spiel damit vorzeitig beendet. Er zog sich dabei den Angaben zufolge womöglich noch weitere Verletzungen am Knie zu. Nach einer ersten MRT-Untersuchung in München sollen in den USA weitere Tests folgen.

Bei dem Sack durch Hutchinson hatte sich auch Maye offenbar schwer verletzt. Die Patriots befürchten, dass sich der Spielmacher den Knöchel gebrochen hat. Maye griff sich nach dem Sack ans Bein und verließ das Spielfeld humpelnd, aber aus eigener Kraft, bevor er in die Kabine ging. Maye, der die Patriots in der Vorsaison in den Super Bowl geführt hatte, droht damit ebenfalls für den Rest der Saison auszufallen.