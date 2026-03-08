Mick Schumacher startet bei seinem Oval-Debüt in den USA völlig überraschend von Platz vier. Doch in Phoenix geht einiges schief für den früheren Formel-1-Piloten.

Phoenix (dpa) – Mick Schumacher hat auch in seinem zweiten IndyCar-Rennen eine Enttäuschung erlebt. Trotz eines beeindruckenden vierten Startplatzes musste sich der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher bei seinem Oval-Debüt auf dem Phoenix Raceway am Ende mit Position 18 begnügen.

Der 26-Jährige verlor schon kurz nach dem Start an Boden gegen die erfahrene Konkurrenz. Schumacher hatte dann bei dem Rennen im US-Bundesstaat Arizona über 250 Runden auch noch Pech: Bei seinem ersten Boxenstopp klemmte ein Schlagschrauber, seine RLL-Crew musste erst Ersatz besorgen. Das kostete wertvolle Zeit, der Deutsche fiel weiter zurück.

Immerhin kam der frühere Formel-1-Pilot erstmals ins Ziel. Vor einer Woche war Schumacher in St. Petersburg im Bundesstaat Florida bei seinem Debüt in der IndyCar-Serie nach einem Auffahrunfall unverschuldet schon in der ersten Runde ausgeschieden. Weiter geht es für ihn in einer Woche in Arlington (Texas).