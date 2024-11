Schindler und Clemens scheiden in erster EM-Runde aus

In Dortmund fliegen die Pfeile, doch die Heim-Unterstützung für die deutschen Profis bleibt erfolglos. Zum Auftakt der EM scheiden Martin Schindler und Gabriel Clemens schon in der ersten Runde aus.

Dortmund (dpa). Die deutschen Top-Darts-Profis Martin Schindler und Gabriel Clemens sind schon in der ersten Runde der EM in Dortmund klar gescheitert. Der auf Platz eins gesetzte 28 Jahre alte Schindler, der in diesem Jahr als erster Deutscher auf großer Bühne einen Neun-Darter meisterte, unterlag in der Westfalenhalle zum Auftakt des Major-Turniers gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode mit 3:6. Die lautstarken Martin-Schindler-Rufe des Publikums blieben ohne Erfolg.

Clemens hatte sein Auftakt-Match vor der Partie von Schindler gegen den früheren Weltmeister Michael van Gerwen deutlich verloren. Der Niederländer besiegte den früheren WM-Halbfinalisten mit 6:1.

Schindler hatte dieses Jahr als erster deutscher Profi einen seltenen Neun-Darter gemeistert. Dabei brachte er mit der Mindestanzahl von neun Pfeilen 501 Punkte auf 0, dies gilt im Darts als perfektes Spiel. Die EM wird zwischen dem 24. und 27. Oktober in der Ruhrpott-Metropole ausgetragen.