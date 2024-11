Schalke verliert 0:3 gegen Kaiserslautern

Gelsenkirchen (dpa) – Der FC Schalke 04 hat gegen den 1. FC Kaiserslautern klar verloren und droht noch an diesem Spieltag auf den Abstiegsrelegationsplatz abzurutschen. Die Mannschaft von Trainer Kees van Wonderen unterlag den formstarken Gästen aus der Pfalz mit 0:3 (0:1). Die Gelsenkirchener, die zuvor in der 2. Fußball-Bundesliga drei Spiele nacheinander nicht verloren hatten, bleiben bei 13 Punkten. Kaiserslautern schaffte dagegen das sechste Spiel in Serie ohne Niederlage und wird mit nun 23 Zählern immer mehr zum Aufstiegsanwärter.

Vor 62.075 Zuschauern in Gelsenkirchen erzielten Ragnar Ache in der 12. Minute, Daniel Hanslik (52.) und Daisuke Yokota (61.) die Tore für Kaiserslautern. Schalke war vorne zu harmlos, um das Team von Trainer Markus Anfang ernsthaft zu gefährden. Zudem leisteten sich die Gastgeber vor allem im zweiten Durchgang in der Defensive große Lücken. Der FCK-Coach musste dennoch auch eine schlechte Nachricht verkraften: Kurz vor der Pause wurde Kaiserslauterns Toptorjäger Ache gestützt von Betreuern verletzungsbedingt ausgewechselt.