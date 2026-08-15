Turn-EM in Zagreb
Schäfer-Betz schrammt knapp an EM-Medaille vorbei
Pauline Schäfer-Betz
Starker Auftritt: Pauline Schäfer-Betz. (Archivbild)
Michael Matthey. DPA

Am Schwebebalken turnt Pauline Schäfer-Betz eine saubere Übung. Zu einer EM-Medaille reicht es dennoch um eine Winzigkeit nicht.

Zagreb (dpa) – Pauline Schäfer-Betz hat bei den Turn-Europameisterschaften in Zagreb knapp ihre erste Einzelmedaille verpasst. Die frühere Weltmeisterin aus Chemnitz belegte im Finale am Schwebebalken den vierten Platz. Mit 13,633 Punkten fehlten der 29-Jährigen nur 0,067 Zähler auf die Russin Angelina Melnikowa auf Platz drei.

Zum Verhängnis wurde ihr eine um zwei Sekunden zu lange Übung, für den Fehler wurden ihr 0,1 Zähler abgezogen. Den Titel gewann Elena Colas aus Frankreich mit 13,933 Punkten vor der Italienerin Manila Esposito (13,833).

© dpa-infocom, dpa:260815-930-535255/1

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