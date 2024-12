Schach-WM: Liren und Gukesh punktgleich ins letzte Spiel

Der Titelkampf steht vor einem großen Showdown: Die beiden Kontrahenten gehen punktgleich in das 14. und letzte Match - wer dort gewinnt, holt den WM-Titel. Oder kommt es zu einer Verlängerung?

Singapur (dpa) – Bei der Schach-Weltmeisterschaft in Singapur gehen Ding Liren und Dommaraju Gukesh punktgleich in das letzte reguläre Match. In der 13. Partie trennten sich der chinesische Titelverteidiger und sein erst 18 Jahre alter Herausforderer aus Indien unentschieden. Es steht damit 6,5 zu 6:5 – für einen Titelgewinn sind 7,5 Punkte nötig.

Am Donnerstag folgt die 14. Partie. Gewinnt einer der zwei Großmeister, dann sichert er sich den WM-Titel. Bei einem weiteren Remis fällt die Entscheidung im Tie-Break, bei dem zunächst Partien im Schnellschach und – wenn es auch danach unentschieden steht – dann im Blitzschach anberaumt sind.

Liren hatte das erste und zwölfte Spiel in Singapur gewonnen, Gukesh die Partien drei und elf. Alle anderen Spiele gingen unentschieden aus. Der neue Titelträger erhält den Großteil des Preisgeldes in Höhe von 2,5 Millionen Dollar (rund 2,37 Millionen Euro).