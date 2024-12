Schach-WM bleibt nach nächstem Remis ausgeglichen

In der Schach-WM gibt es nach einem Tag Spielpause keine Bewegung. Nach der zehnten Partie steht es weiter unentschieden zwischen Weltmeister und Herausforderer.

Singapur (dpa) – Die Serie von Unentschieden bei der Schach-Weltmeisterschaft in Singapur geht weiter. Titelverteidiger Ding Liren und sein Herausforderer Dommaraju Gukesh aus Indien trennten sich in der zehnten Partie schon zum achten Mal remis. Beide erhielten dafür jeweils einen halben Punkt. Damit steht es zwischen dem 32-jährigen Ding und dem erst 18-jährigen Gukesh nun insgesamt 5:5. Das Unentschieden am Samstag zeichnete sich bereits frühzeitig ab.

Weiter geht es am Sonntag mit der elften Partie, angesetzt sind zunächst insgesamt noch weitere vier Partien. Gibt es nach 14 Duellen keinen Sieger, entscheidet ein Stichkampf im Schnellschach. Der neue Titelträger erhält den Großteil des Preisgeldes in Höhe von 2,5 Millionen Dollar (rund 2,37 Millionen Euro).