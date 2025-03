Schach: Carlsen verkauft berühmte Jeans für 36.100 US-Dollar

New York (dpa) – Für 36.100 US-Dollar hat Schachprofi Magnus Carlsen seine Jeans verkauft, die bei der vergangenen Schnellschach-WM für einen Eklat gesorgt hatte. Der Norweger hatte im Dezember 2024 das Turnier in New York in Jeans bestritten, was den Teilnehmern untersagt war. Carlsen erhielt vom Veranstalter zunächst eine Geldstrafe von 200 US-Dollar und ein Ultimatum, sich umgehend umzuziehen. Carlsen weigerte sich und wurde daraufhin disqualifiziert. Nach vielen Gesprächen mit dem Weltverband Fide kehrte Carlsen jedoch zur direkt im Anschluss in New York stattfindenden Blitzschach-WM zurück.

Die besagte Jeans gab der 34-Jährige Mitte Februar zur Versteigerung auf der Plattform Ebay frei. Dabei nahm er sich nicht allzu ernst. «Die verbotene Jeans – jetzt kann dir gehören. Ich versteigere meine Jeans. Ein Satz, von dem ich nie dachte, dass ich ihn schreiben würde. Aber jetzt ist es so weit», schrieb er auf X. Das verlinkte Angebot auf der Verkaufsplattform zeigte nicht nur Fotos der Jeans. Auch einige Aufnahmen von Carlsen selbst während der WM, bei der er die Jeans trug, waren dabei.

Hinter der Aktion steht ein Wohltätigkeitsgedanke. Carlsen schrieb auf X: «Der gesamte Erlös geht an das Big Brothers Big Sisters Programm.» Die Organisation unterstützt Kinder und Jugendliche und ist auf Spenden angewiesen. Jetzt gab es dank Carlsens Jeans eine besonders große Spende. Der Schachprofi verkündete mittlerweile selbst, dass die Hose für 36.100 US-Dollar, also mehr als 34.000 Euro, verkauft wurde.