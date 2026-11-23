Fast 9.000 Mitglieder hat der Deutsche Schachbund in zehn Jahren hinzugewonnen. Bei großen Turnieren mischen auch deutsche Spieler mit. Könnte daraus bald mehr werden?

Genf (dpa) - Auf Online-Plattformen sammeln Schach-Videos Zehntausende Klicks, manche Vereine in Deutschland können nicht alle Interessierten neu aufnehmen: Schach erlebt derzeit einen Boom, auch bei vielen Kindern und Jugendlichen. Passend dazu werden die internationalen Topspieler immer jünger: Bei der Weltmeisterschaft in Genf sitzen sich ab Dienstag zwei 20-Jährige im Kampf um den Titel gegenüber.

Titelverteidiger Dommaraju Gukesh aus Indien trifft auf Javokhir Sindarov aus Usbekistan. Der fünfmalige Weltmeister Magnus Carlsen dagegen schaut wieder nur zu. Das Schach-Genie versuchte wie auch in den Vorjahren gar nicht erst, sich zu qualifizieren, weil ihm die klassische WM zu angestaubt daher kommt.

Carlsen spielt lieber Freestyle-Schach

Der Norweger hat stattdessen modernere, schnellere Formate im Blick, mit denen seit Jahren das Image des alten Spiels aufgefrischt werden soll. Bei vielen Wettbewerben werden Schnellschach- oder Blitzschach-Partien gespielt, bei denen die Spieler weit weniger Zeit zum Überlegen haben - und der Sieger deutlich schneller feststeht.

Auch Freestyle-Schach erfreut sich wachsender Beliebtheit. Dabei können die Spieler zum Teil selbst entscheiden, auf welchen Feldern einige der Figuren starten. Das Spiel wird so noch komplexer.

Deutlich mehr Jugendliche in deutschen Schachvereinen

Es scheint, als verfangen diese Ideen bei jungen Leuten. Der Deutsche Schachbund hat von 2016 bis 2026 fast 9.000 Mitglieder dazu gewonnen. Im Alter zwischen 0 und 18 Jahren waren dieses Jahr mehr als 31.600 Mitglieder gemeldet - 7.300 mehr als 2016. Ein Grund für den Aufschwung könnte auch die erfolgreiche Netflix-Serie «Das Damengambit» sein, die 2020 mitten in der Corona-Pandemie viele begeisterte.

Zusätzlich befeuert wird der Schach-Boom durch Influencer, die auf YouTube und in den sozialen Netzwerken Spiele analysieren und die Stars bewerben. Die vermeintlich immer schnelle Online-Welt ist dabei kein Widerspruch zum komplexen Gedankenspiel. In stundenlangen Livestreams können sich interessierte Zuschauer tief in die Strategien eingraben.

Zahlreiche Sport-Stars investieren in Schach

Die Weltmeisterschaft des Weltverbands Fide kommt angesichts solcher Veränderungen fast antik daher mit bis zu 14 Finalpartien, in denen die beiden Kontrahenten über Tage hinweg Punkte sammeln müssen. Viel Aufmerksamkeit erhält derzeit ein geplantes neues Konzept, an dem unter anderem Fußball-Superstar Erling Haaland finanziell beteiligt ist: Die Total Chess World Championship Tour.

Die weltbesten Spieler sollen in diesem Format in drei Schach-Disziplinen, die sich durch die Geschwindigkeit unterscheiden, gegeneinander antreten. Das Konzept passt damit deutlich besser zu den Vorstellungen von Schach-Genie Carlsen, der im Februar die erste Freestyle-WM für sich entschied.

Auch Deutsche mischen bei den großen Turnieren mit

Die Tour wird von der etablierten Turnierreihe Norway Chess veranstaltet. Beim Auftakt in Ungarn nahm zuletzt auch Carlsen teil, landete aber auf den hinteren Plätzen. Neben Haaland investiert auch der norwegische Skilanglauf-Star und Rekord-Winterolympionike Johannes Hoesflot Klaebo in Norway Chess beziehungsweise die neue Tour.

Der wachsende Schach-Nachwuchs in Deutschland macht sich auch bei wichtigen Wettbewerben bemerkbar. In Vincent Keymer nahm ein Deutscher an dem Pilot-Turnier in Ungarn teil. Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft sorgte derweil Matthias Blübaum dafür, dass erstmals seit 35 Jahren wieder ein Deutscher bei einem Kandidatenturnier dabei war. «Wir haben eine Nationalmannschaft, in der alle in den Top 100 der Welt sind», sagte Paul Meyer-Dunker, Präsident des Deutschen Schachbundes, kürzlich der dpa. Diese Nationalmannschaft holte bei der Schach-Olympiade in Usbekistan im September übrigens überraschend den dritten Platz.