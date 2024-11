SC Magdeburg unterliegt Tabellenführer MT Melsungen klar

Kassel (dpa) – Drei Tage nach dem Aus im DHB-Pokal hat Titelverteidiger SC Magdeburg auch im Kampf um die deutsche Handball-Meisterschaft einen Dämpfer einstecken müssen. Bei Tabellenführer MT Melsungen unterlagen die Elbestädter mit 23:31 (12:15). Bester Magdeburger Schütze war Omar Ingi Magnusson mit neun Treffern. Mit vier Minuspunkten liegt der SCM nun auf Tabellenrang vier.

Magdeburg musste weiter auf Philipp Weber verzichten, für ihn bekam Michael Damgaard Spielzeit. Beide Torhüter kamen gut ins Spiel, doch die MT erarbeitete sich einen kleinen Vorsprung, Magdeburg vergab zu viele Würfe (3:7/12.). «Das Ergebnis ist noch gut, für das, was wir verballern», sagte Trainer Bennet Wiegert in einer Auszeit (19.). Doch sein Team bekam die Wurfquote nicht in den Griff, scheiterte immer wieder an MT-Torwart Nebojsa Simic.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SCM fahrig, fand nicht zur gewohnten Sicherheit. Dazu fehlte auch in der Abwehr der Zugriff, den Gastgebern gelang dagegen fast alles. So baute die MT ihren Vorsprung schon früh auf sechs Treffer aus (20:14/38.), der SCM konnte nicht folgen. Magdeburg versuchte es mit einer Umstellung auf eine 3:2:1-Deckung, doch die Wende schafften die Elbestädter nicht mehr.