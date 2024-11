SC Magdeburg unterliegt Nantes überraschend klar 28:32

Magdeburg (dpa). Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg sucht in der Champions League weiter nach dem Erfolgsrezept. Gegen HBC Nantes unterlagen die Elbestädter am Mittwochabend vor 5.301 Zuschauern mit 28:32 (16:15) und liegen in der Gruppe B nur auf Tabellenrang sechs. Bester Magdeburger Schütze war Omar Ingi Magnusson mit sieben Toren.

Nantes war nur mit 14 Spielern angereist, führte dennoch nach sieben Minuten knapp (5:3). Magdeburg verlor in der Offensive zu viele Bälle, Angriffe wurden teils nicht bis zum Torwurf zu Ende gebracht. Weiter absetzen konnte sich Nantes nicht, obwohl Magdeburg zu selten Mittel gegen die schnellen Franzosen fand. Dafür glänzte der SCM mit gutem Timing: Mit dem letzten Angriff der Halbzeit ging Magdeburg in Führung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste ihrem offensiven Abwehrkonzept treu und hielten Magdeburg so aus der geliebten Nahwurfzone fern. Wie schon gegen Kielce war nicht der Torabschluss das Magdeburger Problem, sondern dass die Gastgeber zu selten bis dorthin kamen – Nantes drehte so die Partie und führte mit vier Treffern (18:22/42.). Magdeburg erholte sich davon nicht mehr, scheiterte immer wieder an Ivan Pesic im Tor und konnte die Lücke so nicht mehr schließen.