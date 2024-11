SC DHfK Leipzig holt Torhüter Tomas Mrkva vom THW Kiel

Leipzig (dpa) – Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat sich auf der Torhüter-Position für die kommende Saison verstärkt. Wie der Verein bekanntgab, wechselt Tomas Mrkva vom Rekordmeister THW Kiel nach Sachsen. Der 35 Jahre alte tschechische Nationaltorhüter unterschrieb einen Vertrag bis 2027 und soll nach dem Abgang von Kristian Saeveras in der neuen Spielzeit ein Gespann mit Domenico Ebner bilden.

«Leipzig ist eine sehr gut aufgestellte Mannschaft und das Gesamtpaket hat mich einfach überzeugt. Ich möchte dem Team weiterhelfen und meine Erfahrung einbringen, um gemeinsam das Bestmögliche herauszuholen», wird Mrkva in der Mitteilung zitiert.

Mrkva wechselte 2010 in die Bundesliga und war seither unter anderem bei Frisch Auf! Göppingen und bei der HBW Balingen-Weilstetten aktiv, bevor er 2022 nach Kiel ging. Mit dem THW gewann er 2023 die Meisterschaft.

Während Mrkva in Leipzig seine sechste Station in Deutschland bezieht, baut der THW in der kommenden Saison auf den deutschen Nationaltorhüter Andreas Wolff und den spanischen Nationaltorhüter Gonzalo Perez de Vargas, der vom FC Barcelona kommt.