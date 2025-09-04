Auch Senioren schätzen die Sonne: Deshalb fährt Mercedes seinen dienstältesten Geländewagen jetzt ins Solarium und entwickelt eine Cabrio-Version der G-Klasse. Neu ist die Idee allerdings nicht.

Stuttgart (dpa/tmn) – Mercedes fächert die Modellpalette der G-Klasse weiter auf und plant deshalb eine Cabrio-Version des über 40 Jahre alten Geländewagens. Das hat Firmenchef Ola Källenius im Vorfeld der IAA in München (9. bis 14. September) angekündigt.

Weitere Details nannte er zwar nicht. Doch ist nach Angaben aus Unternehmenskreisen frühestens im Jahr 2027 mit dem Verkauf zu rechnen und angesichts der Lifestyle-Positionierung wohl ausschließlich in der Version als 430 kW/585 PS starker G63 mit AMG-Logo.

Luftig war die Geschichte der G-Klasse bisweilen immer schon

Offene Geländewagen sind zwar diesseits von Jeep Wrangler und Ford Bronco eine Seltenheit. Doch ganz neu ist die Idee speziell bei der G-Klasse nicht. Schon seit Ende der 1970er-Jahre bis 2013 hatte Mercedes die kurze zweitürige Version als Cabrio mit Faltdach im Programm.

Unter anderem diente die schon als Grundlage für das Papamobil des Papstes. Oder etwa 2007, da kam eine Kleinserie als Maybach Landaulet.

Und auch die Ursprünge des Autos waren bisweilen luftig. Einstmals als Militärfahrzeug entwickelt, gab es die G-Klasse in Olivgrün immer auch mit Plane statt Blech.