Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp zum Schneiden von Äpfeln hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Einen Apfel schnell und unkompliziert in Spalten schneiden, das klingt einfach. Doch oft ist es gar nicht so leicht, gleichmäßige Stücke zu bekommen, ohne viel nacharbeiten zu müssen. Gibt es eine Schnitttechnik, die das Apfelschneiden erleichtert?

TikTok, Instagram und Co sind voller Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll sich etwa ein Apfel mit nur vier gezielten Schnitten sauber in Spalten teilen und von Stiel und Kerngehäuse trennen lassen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp zum schnellen und einfachen Schneiden von Äpfeln in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Apfel mit gezielten Schnitten zerteilen

Und so geht's: Den Apfel neben Stiel und Kerngehäuse durchschneiden. Den Schnitt auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen. Anschließend den Apfel um 90 Grad drehen und quer zu den ersten beiden Schnitten erneut schneiden. Auch diesen Schnitt auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen. So entsteht im Prinzip ein Raster.

Fazit: Mit der Schnitttechnik lassen sich schnell saubere Apfelspalten schneiden. Entscheidend ist, die Schnitte mit ausreichend Abstand zum Stiel anzusetzen, damit möglichst keine Kerne an den Spalten verbleiben. Außerdem sollte man den Apfel während des Schneidens möglichst mit den Fingern zusammenhalten, damit die einzelnen Stücke nicht verrutschen.