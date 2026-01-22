Cyprien Sarrazin feierte große Abfahrtssiege, Laura Gimmler ist in der Langlaufloipe erfolgreich. Jetzt sind sie öfter zusammen unterwegs. Wie der Franzose verrät, aus einem ganz besonderen Grund.

Berlin (dpa) – Deutschlands Langlauf-Ass Laura Gimmler wird bei den Olympischen Winterspielen einen ganz besonderen Fan an der Strecke haben – ihren Freund Cyprien Sarrazin. Der 31 Jahre alte Skirennfahrer hat die Liebe der beiden Wintersportler offiziell gemacht.

Er habe im Januar ziemlich viel auf Langlaufski gestanden. «Ich mache es nicht aus Trainingsgründen», sagte der Franzose der «Bild». Auf die Frage, ob er das tue, um so Zeit mit seiner Freundin zu verbringen, sagte er: «Ganz genau! Es macht mir richtig viel Spaß.» Vor wenigen Tagen hatte Sarrazin bereits ein Langlauf-Bild des Paares auf Instagram gepostet. Gimmler (32) wollte die Beziehung auf Anfrage nicht weiter kommentieren.

Sarrazins Kampf um Leben und Tod

Sarrazin wird derweil die Spiele in Italien verpassen. Der Abfahrer war im Dezember 2024 in Bormio so schwer gestürzt, dass er fast gestorben wäre. Beim Abfahrtstraining war der Kitzbühel-Doppelsieger von Januar 2024 mit dem Kopf aufgeschlagen. Wegen einer Blutung am Gehirn wurde er notoperiert und lag tagelang im Koma.

Eine große Narbe, die sich über den halben Kopf zieht, zeugt vom Unfall und der Operation. Es dauerte ein Jahr, bis er überhaupt wieder auf Skiern stehen konnte. Noch immer ist unklar, ob er auf die Rennpisten zurückkehrt.

Sarrazin hofft auf ein Comeback. Dabei könnte ihm nun auch seine Liebe zu Gimmler helfen. Sie will er im Februar bei den olympischen Rennen in Val di Fiemme anfeuern: «Ich werde dort sein. Aber als Fan beim Langlaufen.»

Gimmler hofft auf Olympia-Medaille mit Rydzek

Gimmler wurde wie Coletta Rydzek (28) fürs deutsche Langlauf-Team qualifiziert. Auch Rydzek hat mit Deutschlands bestem Abfahrer Simon Jocher (29) einen Freund aus dem Alpin-Bereich. «Laura ist meine Freundin und Simon ist der Freund ihrer Freundin Coletta. Simon hasst Langlaufen. Aber es ist nett und wir haben immer Spaß», sagte Sarrazin über gelegentliche gemeinsame Aktivitäten.

Rydzek war in der Vorwoche beim Heim-Weltcup in Oberhof im Freistil-Sprint Zweite geworden, Laura Gimmler landete auf Rang vier.