Nach einer enttäuschenden Olympia-Saison setzt der DSV auf einen Neuanfang mit Sandra Flunger. Sie bringt internationale Erfahrung mit und soll die deutschen Biathletinnen nach vorn bringen.

Berlin (dpa) – Die Österreicherin Sandra Flunger wird neue Cheftrainerin der deutschen Biathletinnen. Die 44-Jährige tritt die Nachfolge von Kristian Mehringer an, wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte. Flunger ist damit nach 36 Jahren wieder die erste Cheftrainerin im deutschen Biathlon-Sport. Bis 1990 hatte Renate Schinze als Bundestrainerin für die ersten großen internationalen Erfolge um Petra Behle gesorgt.

An Flungers Seite steht Denny Andritzke (37) als neuer Co-Trainer. «Sandra kennt die Anforderungen im Weltcup genau und bringt die notwendige Expertise mit, um unsere Frauenmannschaft gezielt weiterzuentwickeln. Wir setzen damit ein klares Zeichen für die zukünftige Ausrichtung im Frauen-Biathlon», sagte der neue Sportdirektor Markus Eisenbichler. Mit Andritzke werde das Trainerteam optimal ergänzt: «Wir sind überzeugt, dass dieses Gespann wichtige Impulse setzen wird.»

Flunger, selbst früher Biathletin, hatte zunächst als Cheftrainerin die österreichischen Frauen betreut und Lisa Hauser in die Weltspitze gebracht. Von 2018 bis 2024 war sie Cheftrainerin der Schweizer Frauen, ehe sie in den vergangenen beiden Jahren als übergreifende Cheftrainerin der Schweizer Biathlon-Nationalmannschaft fungierte und einige Erfolge feierte.

Neuanfang nach enttäuschender Olympia-Saison

«Deutschland gehört seit jeher zu den führenden Biathlon-Nationen. Entsprechend muss es unser Anspruch sein, das vorhandene Potenzial bestmöglich zu entwickeln. Dafür müssen Strukturen weiterentwickelt werden», sagte Flunger, die seit vielen Jahren die einzige Cheftrainerin im internationalen Biathlon-Sport ist. Gleichzeitig wolle sie «konsequent die individuellen Stärken fördern, um gemeinsam als Einheit in der Weltspitze Akzente setzen zu können».

Andritzke war in den vergangenen sechs Jahren als leitender Disziplintrainer der Lehrgangsgruppe 2b tätig und zuletzt für die Damenmannschaft am Stützpunkt Oberhof um Vanessa Voigt verantwortlich.

Nach der enttäuschenden Olympia-Saison, in der das deutsche Team keinen einzigen Saisonsieg errang und beim Höhepunkt in Antholz nur Bronze in der Mixed-Staffel holte, kam es zu einem größeren Umbruch. Mehringer übernimmt nach acht Jahren als Frauen-Coach eine andere Funktion im DSV. Der Norweger Sverre Olsbu Röiseland kehrte nach vier Jahren in seine Heimat zurück und wird neuer Cheftrainer der norwegischen Damen. Neben dem sportlichen Rücktritt von Ex-Weltmeisterin Franziska Preuß verließ auch Sportdirektor Felix Bitterling den Deutschen Skiverband (DSV) und wechselte zum Weltverband IBU.