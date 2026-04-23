Feminin und farblich gern mal kräftig: Was in dieser Saison bei Schuhen und Nägeln angesagt ist - und wie Sie Ihre Füße fit für die warmen Monate machen.

Frankfurt/Offenbach (dpa/tmn) – Die letzten Monate sah man meist wenig von ihnen. Doch nun rückt die Sandalenzeit näher – und damit die freie Sicht auf unsere Füße. Doch welche Form bekommen diese Saison eigentlich die Nägel? Welche Farben sind am Fuß angesagt? Und was tun, gegen Schweiß im Schuh?

Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Füße in der warmen Jahreszeit.

Welche Sandalen liegen diese Saison im Trend?

Das kann man kurz und knapp beantworten: Es wird wieder femininer und filigraner an den Füßen. Die Zeit von klobigen Styles ist erst einmal vorbei. «Wir haben mehr Riemchen, Sandalen mit kleinen Absätzen – ob ein Queenie mit dünnem Absatz oder auch Blockabsätze», sagt Claudia Schulz vom Deutschen Schuhinstitut. Außerdem ihr zufolge im Kommen: Zehentrenner – «und die eben auch mit kleinem Absatz».

Es muss aber nicht unbedingt ganz so luftig sein. «Es gibt ganz viele tolle Pantoletten, die auch ein wenig femininer sind», sagt Schulz. Zum Beispiel durch Crochet, also Häkelelemente, Strassbesatz oder Glassteinchen. Angesagt sind auch Applikationen wie 3D-Blüten oder Schleifen. Das Motto: filigran und verspielt.

Daneben weiterhin zu sehen: die Trecking-Sandale. «Die ist natürlich ein bisschen derber», sagt Schulz, «kann aber auch cool aussehen, wenn ich ein schönes Kleid anhabe und den Stil bewusst brechen will».

Farblich wird es laut der Schuh-Expertin übrigens Pink, Gelb, Türkis oder Orange an den Füßen: am besten als Hingucker im sonst schlichten Outfit.

Und worauf sollte ich sonst beim Schuhkauf im Sommer achten?

Auf die Tageszeit. Claudia Schulz rät Schuhe grundsätzlich am Nachmittag zu kaufen, da Füße über den Tag leicht anschwellen. Und: zum Puder zu greifen, weil die Füße dann nicht so schnell schwitzen.

Wie bei Kleidung sollte man beim Schuhkauf außerdem aufs Material achten – und zwar auf solches, das bei Hitze angenehm an den Füßen ist. Lederschuhe sind Schulz zufolge das ganze Jahr über eine gute Wahl. «Man kann aber gern auch zu Stoff greifen, also zu natürlichen Materialien wie Leinen und Baumwolle».

Was kommt auf die Fußnägel?

«Besonders gefragt sind transparente, milchige Nuancen, zarte Rosé- und Fliedertöne mit klarem Glanz», sagt Ricarda Zill. Sie ist Kosmetikexpertin beim Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW). Ein weiterer Trend ihr zufolge: die sogenannte «Micro French Pediküre», eine sehr feine, präzise French-Spitze, die deutlich schmaler und natürlicher wirke als klassische Varianten.

Bei den Nagelformen bleibt es kurz und gepflegt. Ricarda Zill rät zu gerade geschnittenen Nägeln mit leicht abgerundeten Ecken: «Die Form wird auch squoval genannt.» Laut dem Modemagazin «Glamour» wirkt das nicht so hart wie eckige Nägel – und nicht so romantisch-verspielt wie eine ovale Form.

Und wie pflegt man die Füße in der warmen Jahreszeit?

Am besten vor allem: regelmäßig. «Dazu gehört die tägliche Reinigung der Füße und das anschließende Eincremen», sagt Birgit Huber vom IKW. «Empfehlenswert sind Produkte mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen wie Urea, Glycerin oder Ceramiden.»

Hornhaut sollte außerdem nur schonend reduziert werden. Das geht etwa mit einer Raspel oder einem Bimsstein. «Vermeiden sollte man ein aggressives Entfernen der Hornhaut, etwa mit scharfen Klingen», sagt Huber.

Was tun bei schwitzigen und geschwollenen Füßen im Sommer?

Achten Sie auf atmungsaktive Materialien an den Füßen. Außerdem rät Birgit Huber die Schuhe einmal am Tag zu wechseln, «denn sie benötigen genügend Zeit zum Trocknen». Ein weiterer Tipp: Fußbäder gegen Fußschweiß, etwa mit Zusätzen von Eichenrindenextrakt, Zaubernuss oder Salbei.

Kühlende Fußbäder sind auch eine gute Idee bei geschwollenen Füßen – etwa nach langem Stehen oder Sitzen bei hohen Temperaturen. «Zusätze wie Menthol, Rosskastanie oder Arnika sorgen für Erleichterung», so Huber. Auch eine sanfte Massage von den Zehen in Richtung Waden kann helfen. Und natürlich: Füße hochlegen und eine Runde ausruhen.