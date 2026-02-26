Oft sind Produkte wegen zu viel Salz in Tests aus dem Rennen. Das ist bei Salzstangen nicht an der Tagesordnung, da sie gerade deswegen gekauft werden. Dafür hat «Öko-Test» andere Kritikpunkte.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Ein Test, bei dem ein hoher Salzgehalt mal nicht zur Abwertung führt, ist eine Seltenheit: Denn dass Salzstangen salzig sind, steckt nicht nur im Namen, sondern wird von Kunden auch erwartet. Allerdings variiert der Salzgehalt beim Salzstangentest der Zeitschrift «Öko-Test» (Ausgabe 03/1026) stark – von 2,5 bis 6,8 g pro 100 g, wie die Tester festgestellt haben.

Was «Öko-Test» kritisiert: Acrylamid in den Salzstangen

Kritik kommt hier an anderer Stelle: erhöhte Acrylamidgehalte. Der Stoff hat sich in Tierversuchen als krebserregend und erbgutschädigend erwiesen, so die Öko-Tester. In rund einem Drittel der 19 überprüften Salzstangen wurden erhöhte Gehalte davon im Labor offengelegt – und zwar mehr als die Hälfte über dem Richtwert für Cracker der Europäischen Kommission. Für die Tester ein Grund, bei sechs Produkten jeweils zwei Noten abzuziehen.

Zu dunkel gebacken?

Wie viel Acrylamid sich in einem Lebensmittel bildet, hänge nicht nur mit zu dunklem Backen zusammen, sondern hänge auch vom Gehalt an reduzierenden Zuckern und der im Getreide vorkommenden Aminosäure ab, so die Zeitschrift.

Zehnmal Bestnote vergeben

Ein Drittel mit «befriedigenden» und «ausreichenden» Noten in der Kritik heißt aber auch: Zwei Drittel der getesteten Salzstangen sind zu empfehlen. Drei «gute» Produkte erhielten Abzüge – zwei für Spuren von Pestiziden, eins für einen weiteren bedenklichen Stoff. Zehn Packungen bekommen die Bestnote, darunter alle Bio-Produkte und sechs konventionelle. Das sind:

Alnatura Salz Sticks Demeter (3,23 Euro pro 250 g)

Denree Salzstangen Demeter (2,48 Euro pro 250 g)

Hammermühle Salzstangen glutenfrei (8,28 Euro pro 250 g)

Hueber Sticks (2,13 Euro pro 250 g)

Clarkys Salzstangen von Netto (0,69 Euro pro 250 g)

K-Classic Knusprige Salzstangen von Kaufland (0,69 Euro pro 250 g)

Lorenz Saltletts Sticks (2,19 Euro pro 250 g)

Pfiff Salzstangen von Norma (0,69 Euro pro 250 g)

Sun Snacks Salzstangen von Aldi (0,69 Euro pro 250 g)

XOX Snack Salz Stixx (1,29 euro pro 250 g).