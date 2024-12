Salzburg trennt sich von Klopps früherem Co-Trainer Lijnders

Salzburg (dpa) – Nach einer Amtszeit von gerade einmal fünfeinhalb Monaten trennt sich Red Bull Salzburg von Jürgen Klopps ehemaligem Co-Trainer Pepijn «Pep» Lijnders. Der 41 Jahre alte Chefcoach sei an diesem Montag freigestellt worden, teilte der österreichische Fußball-Erstligist mit.

In viel zu vielen Spielen sei RB «weit von unseren eigenen Ansprüchen und Zielen entfernt» gewesen, hieß es in einem gemeinsamen Statement des früheren Leipziger Sportdirektors Rouven Schröder, seit 1. Dezember Geschäftsführer Sport in Salzburg, und Vorstandsboss Stephan Reiter. Ein neuer Impuls werde benötigt.

Lijnders hatte zuvor fast neun Jahre lang an der Seite von Klopp in Liverpool gearbeitet. Eine erneute Zusammenarbeit wird es somit erstmal nicht geben, da Klopp ab 1. Januar 2025 im RB-Fußball-Kosmos als «Head of Global Soccer» einsteigt. Der 57-Jährige soll dabei eine strategische Position einnehmen.