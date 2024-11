Salah von Liverpool enttäuscht: Noch kein Vertragsangebot

Southampton (dpa) – Ägyptens Fußball-Star Mohamed Salah hat vom FC Liverpool noch immer kein Angebot für eine Verlängerung seines im Sommer auslaufendes Vertrages vorliegen. «Es ist fast Dezember und ich habe bisher noch nichts gesehen», sagte Salah in einem vom TV-Sender NBC Sports bei X veröffentlichten Video. «Ich bin wahrscheinlich mehr weg, als dass ich bleibe», sagte der 32-Jährige weiter. Auf die Frage eines Reporters, ob er vom Verein aufgrund der Situation enttäuscht sei, antwortete Salah: «Natürlich, ja.»

Salah sprach die Worte nach einem 3:2-Arbeitssieg beim Tabellenschlusslicht FC Southampton am Sonntagabend. Der überragende Offensivspieler machte dabei den Unterschied. Er traf in der 65. Minute zum 2:2-Ausgleich für die Gäste und erzielte in der 83. Minute per Handelfmeter das Siegtor.

Rücktritt für Salah kein Thema

«Ich bin seit vielen Jahren im Verein, aber Ende liegt es nicht in meinen Händen», sagte Salah anschließend ungewohnt offen zu seiner Zukunft. Auch, dass die Fans lieben, habe keinen Einfluss auf die Situation. «Wir haben schon fast Dezember und ich habe noch kein Angebot bekommen, beim Club zu bleiben», wiederholte Salah.

Seit 2017 spielt er für die Reds, feierte auch unter Ex-Trainer Jürgen Klopp schon viele Erfolge beim Verein aus der Premier League. Salah machte deutlich, dass er nicht über ein baldiges Karriereende nachdenke. «Ich werde sicher nicht bald zurücktreten», sagte er und schob hinter: «Ich bin fokussiert auf die Saison.» Mindestens der Gewinn der Meisterschaft soll her, auch mit einem Gewinn der Champions League liebäugelt er.