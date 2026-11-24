Nach einer Herzmuskelentzündung kämpft sich Johanna Puff mit viel Ehrgeiz zurück – doch nun verpasst sie den Weltcup-Auftakt. Wer rückt für sie ins Team?

Kontiolahti (dpa) – Biathletin Johanna Puff verpasst den Saisonstart in Finnland. Den Weltcup-Auftakt in Kontiolahti muss die 24-Jährige krankheitsbedingt auslassen, wie der Deutsche Skiverband mitteilte. Für sie rückt als nominierte Reserveathletin Anna Weidel ins Team. Das erste Rennen des neuen Winters bestreiten die Männer am Donnerstag mit dem Einzel (16.15 Uhr/ARD und Eurosport), die Frauen sind am Freitag (16.15 Uhr/ARD und Eurosport) dran.

Puff hatte die abgelaufene Saison wegen einer Herzmuskelentzündung vorzeitig beenden müssen. Mit viel Ehrgeiz kämpfte sie sich zurück und muss nun auf ihren Saisoneinstieg warten.

Nachwuchs-Talent Grotian im IBU-Cup

Damit bleibt Toptalent Selina Grotian im zweitklassigen IBU-Cup. Die 22-Jährige hatte es nach ihrer schwierigen Vorsaison, in der sie auch aufgrund gesundheitlicher Probleme erst im letzten Moment das Olympia-Ticket löste und dann in Italien enttäuschte, nicht den Sprung in den Weltcupkader geschafft. Sie startet am Donnerstag im schwedischen Idre Fjäll mit einem Sprint in den neuen Winter.

«Ich glaube, das ist momentan der richtige Schritt für sie. Es waren andere einfach auch stärker in der Ausscheidung, das muss man ganz klar sagen», hatte der neue Sportdirektor Bernd Eisenbichler die Entscheidung begründet.