Sahin zu Lage des BVB: Trage die komplette Verantwortung

Kiel (dpa) – Trainer Nuri Sahin hat nach der 2:4-Niederlage von Borussia Dortmund bei Holstein Kiel Verständnis für eine möglicherweise aufkommende Diskussion um seine Person gezeigt. «Dadurch, dass ich Trainer bin, trage ich die komplette Verantwortung. Ich kann mich nicht frei reden von der Verantwortung», sagte Sahin im TV-Sender Sky. Geschäftsführer Lars Ricken hatte zuvor auf die Frage, ob Sahin zur Disposition stehe, geantwortet: «Nein, steht er nicht.»

Die Dortmunder haben die Hinrunde mit 25 Punkten und damit klar außerhalb der internationalen Ränge beendet. Unter Vorgänger Edin Terzic hatte der BVB im Vorjahr das Finale der Königsklasse erreicht. «Ich weiß, wie der Fußball läuft. Der Fußball ist ein Ergebnissport, ich werde an den Ergebnissen gemessen», sagte Sahin.

Sahin: Habe die Kraft, die Situation zu drehen

Der 36-Jährige zeigte sich sprach- und fassungslos über den Auftritt seines Teams in Kiel. «Bei uns ist es immer wieder so, dass du nicht weißt, was rauskommt. Das raubt viel Kraft», sagte er. Um ihm müsse man sich keine Sorgen machen. «Es geht mir um Borussia Dortmund. Die letzte Person, an die ich denke, bin ich.» Er habe die Kraft, die Situation zu drehen, betonte der Dortmunder Trainer. Bereits am Freitag muss er mit seiner Mannschaft zum Start in die Bundesliga-Rückrunde bei Eintracht Frankfurt antreten.