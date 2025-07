Sachsen: Hubschrauber der Bundeswehr stürzt in Fluss

Grimma (dpa) - Ein Helikopter der Bundeswehr ist in der Nähe von Grimma in Sachsen in einen Fluss gestürzt. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei Leipzig. Zu Opfern ist bisher nichts bekannt. Zuvor hatte die «Leipziger Volkszeitung» berichtet.

Der Hubschrauber sei nach Angaben der Flugsicherung zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr verschwunden, sagte ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Landkreis Leipzig. Paddler hätten gegen 12.00 Uhr Trümmer im Fluss Mulde gefunden.

Nach Angaben der Polizei Leipzig handelt es sich um einen Helikopter der Bundeswehr. Die Bundeswehr habe einen militärischen Sperrbereich an der Absturzstelle eingerichtet, sagte die Polizeisprecherin.

Die «Bild»-Zeitung hatte zuvor berichtet, die Bundeswehr vermisse einen Hubschrauber und den Piloten. Das Bundesverteidigungsministerium machte zu dem Fall zunächst keine Angaben.

Vor Ort seien große Mengen Kerosin ausgetreten, das Wrack liege mittig im Fluss und sei schwer zugänglich, sagte der Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Vor Ort seien etwa 50 Einsatzkräfte, die das Kerosin auffangen und mit der Bergung beginnen sollten.