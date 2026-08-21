Gerolstein
Sachbeschädigungen am Bahnhof Gerolstein: Mutmaßlicher Beschuss mit Stahlkugeln
Symbolbild

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dpa

Im Zeitraum Juli/August 2026 kam es am Bahnhof Gerolstein vermehrt zu Sachbeschädigungen.



Es wurden mehrere lochförmige Beschädigungen an der Glastür des Fahrstuhls (Gleis 1), an Glasscheiben des Wetterschutzhäuschens (Gleis 4/5) und an der Glasscheibe des Treppenauf/-abgangs (Gleis 4/5) festgestellt. Dadurch entstand erheblicher Sachschaden.

Nach bisherigen Ermittlungen der Bundespolizei liegt der Verdacht nahe, dass die Einschläge von Stahlkugeln aus Zwillen oder Schleudern stammen könnten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de


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