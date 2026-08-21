Sachbeschädigungen am Bahnhof Gerolstein: Mutmaßlicher Beschuss mit Stahlkugeln





Es wurden mehrere lochförmige Beschädigungen an der Glastür des Fahrstuhls (Gleis 1), an Glasscheiben des Wetterschutzhäuschens (Gleis 4/5) und an der Glasscheibe des Treppenauf/-abgangs (Gleis 4/5) festgestellt. Dadurch entstand erheblicher Sachschaden.



Nach bisherigen Ermittlungen der Bundespolizei liegt der Verdacht nahe, dass die Einschläge von Stahlkugeln aus Zwillen oder Schleudern stammen könnten.



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