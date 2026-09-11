In New York spielen die Nummer eins und zwei der Tennis-Welt um den Frauen-Titel. Eine Entscheidung ist jedoch schon vor dem Endspiel gefallen.

New York (dpa) - Aryna Sabalenka und Jelena Rybakina spielen als die beiden aktuell besten Tennisspielerinnen der Welt im Finale der US Open um den Titel. Vor den Augen der früheren First Lady Michelle Obama auf der Ehrentribüne setzte sich die Weltranglistenerste Sabalenka im ersten Halbfinale gegen die Amerikanerin Jessica Pegula souverän mit 7:5, 6:2 durch.

Anschließend folgte ihr die Kasachin Rybakina mit einem umkämpften 3:6, 6:4, 6:4 gegen Coco Gauff. In einer mitreißenden Partie schlug der US-Star zum Entsetzen vieler amerikanischer Fans beim Matchball ihrer Gegnerin einen Überkopfball ins Aus. «Es war so ein harter dritter Satz, es war ein wirklicher Kampf», sagte Rybakina. Sie erwartet nun ein packendes Finale gegen Sabalenka: «Sie ist eine unglaubliche Spielerin. Sie hat heute unglaublich gespielt, ich muss wirklich mein Spiel verbessern gegen sie.»

Rybakina löst Sabalenka als Nummer eins der Welt ab

Unabhängig vom Ausgang wird die bisherige Weltranglistenzweite nach dem Turnier Sabalenka als neue Nummer eins der Welt ablösen. Da die Belarussin im vorigen Jahr den Titel in New York holte, wird sie ihre Punkte selbst mit einem erneuten Triumph nicht steigern können. Rybakina scheiterte hingegen im Vorjahr im Achtelfinale und gewinnt neue Punkte hinzu. In der Weltrangliste werden die Ergebnisse eines kompletten Jahres berücksichtigt.

Sabalenka darf nach 2025 und 2024 auf den dritten Titel nacheinander beim Grand-Slam-Turnier in New York hoffen. Dies gelang bei den US Open zuletzt Legende Serena Williams von 2012 bis 2014.

Sabalenka beendete zum dritten Mal in Serie die Titelträume von Pegula: Vor zwei Jahren hatte sie die Amerikanerin im Endspiel bezwungen und in der vergangenen Saison ebenfalls im Halbfinale geschlagen. Bis zum 5:5 im ersten Satz hielt Pegula gut mit, vergab dabei sogar einen Breakball. Dann erhöhte Sabalenka das Tempo mit ihrem Power-Tennis und geriet nicht mehr ernsthaft in Gefahr.