Zweimal hintereinander triumphierte Aryna Sabalenka in New York - nun bietet sich die Chance auf Titel Nummer drei. Ihren Halbfinalerfolg verfolgt besondere Prominenz auf der Tribüne.

New York (dpa) – Titelverteidigerin Aryna Sabalenka hat zum vierten Mal in Serie das Endspiel der US Open erreicht und erneut die Titelträume von Jessica Pegula beendet. Vor den Augen der früheren First Lady Michelle Obama auf der Ehrentribüne setzte sich die Tennis-Weltranglistenerste im Halbfinale gegen die Amerikanerin Pegula mit 7:5, 6:2 durch.

Sabalenka darf damit nach 2025 und 2024 auf den dritten Titel nacheinander beim Grand-Slam-Turnier in New York hoffen. Die Belarussin hatte Pegula vor zwei Jahren im Endspiel bezwungen und in der vergangenen Saison ebenfalls im Halbfinale geschlagen.

Bis zum 5:5 im ersten Satz hielt Pegula gut mit, vergab dabei sogar einen Breakball. Dann erhöhte Sabalenka das Tempo mit ihrem Power-Tennis und geriet nicht mehr ernsthaft in Gefahr.

Im Endspiel bekommt sie es mit der Siegerin aus dem zweiten Halbfinale zwischen US-Star Coco Gauff und Jelena Rybakina zu tun. Unabhängig vom Ausgang wird die Kasachin nach dem Turnier Sabalenka als neue Nummer eins der Welt ablösen.